Un jutjat de Palma anul·la una sanció a un conductor de l'EMT per informar els usuaris que un trajecte sortia més barat en taxi

Un Jutjat Social de Palma ha revocat una sanció de 21 dies de suspensió de sou i feina imposada per l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) contra un conductor per «falta molt greu» en haver informat uns usuaris que el trajecte que volien fer entre el port i l'aeroport els sortia més barat en taxi que en autobús. El conductor, assistit per l'advocada Francesca Jaume, va impugnar judicialment la sanció.

Els fets concrets es remunten al mes d'octubre del 2020. Mesos enrere, l'empresa havia indicat als conductors que tenien el deure de col·laborar amb l'empresa informant de les disfuncionalitats que s'observessin al servei, per a millorar-lo. Així doncs, el dia 25 d'octubre, arran d'una petició d'informació d'uns usuaris sobre preu i durada del trajecte Port-Aeroport, el conductor va demanar a un taxi quant els costaria el servei, i va informar tant els usuaris com l'empresa que resultava fins a 12 euros més barat anar en taxi que en bus.

L'empresa, considerant que el conductor havia actuat «de mala fe i amb intencionalitat de perjudicar l'empresa», va iniciar un expedient sancionador per falta molt greu i, sense atendre l'informe de descàrrec presentat pel delegat sindical de SITEIB, Alfonso Sánchez Pousada, va ratificar la sanció.

Impugnada la sanció judicialment, va tenir lloc el judici i, escoltats els testimonis i analitzades les proves la jutgessa ha resolt en sentència anul·lar la sanció indicant, entre altres coses, que «(…)No oblidem que allò manifestat per l'actor és cert, només es va encarregar d'informar els usuaris de quina era la situació comparativa de l'autobús i del taxi en un tram de transport, cosa que fàcilment podrien haver deduït els mateixos clients i que, ben informats, únicament van triar en llibertat quina era la seva preferència. No va ser determinant de la seva elecció només el preu més baix del taxi, també ho va ser el fet que aquest els portés més ràpid a l'aeroport. Aquesta actuació denota honradesa per part del treballador i crea una “bona impressió” de servei públic al ciutadà. No suposa tampoc cap benefici particular per al treballador, ja que el recorregut va haver de fer-ho igual (…)». La jutgessa també destaca a la sentència que l'empresa no va acreditar haver patit cap perjudici.