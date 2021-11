Plataforma contra els Megacreuers: «Ara toca prendre decisions valentes per limitar els megacreuers al port de Palma»

«El que passa amb els megacreuers a la ciutat de Palma és l'expressió d'un conflicte entre els interessos econòmics de grans corporacions globals del turisme de creuers, contra els drets d'una bona part de la ciutadania de Palma», ha explicat aquest dijous la Plataforma contra els Megacreuers.

Davant d'aquest conflicte, les autoritats locals, fins ara, s'han posat de banda de les grans corporacions i els seus aliats empresarials locals. «El motiu és la idea obsessiva de recuperar l'economia tal com era abans de la Covid, costi el que costi. És el seu pla», denuncien.

La plataforma de 30 entitats socials de Palma contra els megacreuers remarca que el turisme de creuers a Palma té més de 100 anys d'història i mai no havia tengut cap problema. «Quan els creuers salten d'una mida gran a una mida «mega» i quan es concentren el mateix dia, és quan comencen els greus problemes ambientals i socials que tenim ara», han remarcat.

A més, expliquen que aquests megacreuers «poden arribar a embarcar més de 6.000 turistes i més de 2.000 persones de tripulació. Consumeixen el pitjor fuel del mercat i desembarquen a petits ports del Mediterrani milers de persones alhora. La seva pròpia competència els fa escollir les mateixes rutes i ports, en els quals conflueixen molts alhora. Canvien el ritme de la ciutat i alteren el comerç de proximitat. La vida normal de la ciutadania desapareix al voltant dels itineraris que realitzen els creueristes, normalment als centres històrics. Per a més inri, s'ajunten amb altres onades de turistes que arriben amb cotxe o amb autobús, convertint la ciutat històrica en un soc permanent, brut i saturat».

La recent investigació sobre els impactes dels megacreuers, realitzada simultàniament per la Universitat de Girona, Exeter i l'Institut de Turisme de Croàcia, dirigida pel Doctor en Biologia Marina Josep Lloret, després de l'anàlisi de més de 200 articles científics, confirma el mateix que moltes altres investigacions dels darrers anys.

Es diu que l'emissió de carboni per turista durant set dies és equivalent a la que pot produir un ciutadà mitjà a Europa durant tot un any. Passar una nit en un megacreuer consumeix tanta energia com passar 12 nits a un hotel normal. Un megacreuer en ple rendiment pot generar al voltant de 3 tones de residus al dia. Un sol megacreuer emet el mateix CO₂ que 12.000 cotxes normals.

«Mentre el nostre Govern subvenciona amb 7.000 euros els cotxes elèctrics perquè Balears redueixi les emissions i així col·laborar amb els objectius de la lluita mundial contra el canvi climàtic, a la seva mateixa cara atraquen molts dies diversos megacreuers que contaminen tant com tots els cotxes que circulen per la badia de Palma durant un dia», explica la Plataforma.

Així, la Plataforma contra els Megacreuers continua dient que «ni cinc ni tres... la nostra ciutat, la nostra illa, el nostre mar, el nostre aire, en resum, la nostra vida, no suporten més d'un creuer al dia al port de Palma».