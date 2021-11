Palma organitza una dotzena d’activitats per a celebrar el Dia de les Ciutats Educadores

El regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, i el director general de l'Àrea, Sebastià Mascaró, acompanyats dels directors del CEIP Secar de la Real, Catalina Sánchez, del CEIP Jafuda Creques, Aina Picó, i del CC Sant Francesc d'Assís, Joan Garí, a més del director de l'Escola Municipal de Música, Fèlix Aguiló, han presentat el programa d'activitats que ha organitzat la regidoria per a celebrar el Dia de les Ciutats Educadores dia 30 de novembre.

Del 27 de novembre a l’11 de desembre l’Àrea organitzarà una dotzena d’activitats per a celebrar aquesta efemèride on no hi faltaran les matemàtiques, la música, els tallers, les gimcanes, els itineraris guiats o les jornades educatives. L’objectiu és potenciar la participació i la dinamització de la gran comunitat educadora de Palma. «Des de fa 30 anys formam part de la Xarxa de Ciutats Educadores i, davant la situació actual, ens hi comprometem més que mai», ha dit Carrió.

Palma és una de les primeres ciutats que es va sumar a fer xarxa tant a nivell estatal com internacional. És per aquest motiu que al voltant d'aquesta data se celebren tot un conjunt d'activitats educatives que visibilitzen la feina educativa que s'ofereix al nostre municipi. Enguany se celebra el 30è aniversari de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, i el 2022 se celebraran els 40 anys del Palma Educa.

El programa de La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere, inclou tot un conjunt d’activitats dirigides a alumnat, famílies i adults i entitats i associacions, entre d'altres. Es faran a diferents llocs de la ciutat com el Born, els teatres Xesc Forteza i Catalina Valls, Can Balaguer, així com al CEIP Es Secar de la Real, el CEIP Jafudà Cresques i el CC Sant Francesc d'Assís. L’Escola Municipal de Música serà l’encarregada de posar-hi el fil musical, es faran matemàtiques des d’una vessant educativa i lúdica gràcies a la Societat Balear de Matemàtiques, l'entorn i el barri a partir de l'esperit crític, i de diferents llenguatges com la plàstica.

Tot un programa que acabarà el propers dies 10 i 11 de desembre amb les Jornades EDUCacció. Reflexió - participació - transformació sobre educació i ciutat, adreçades a docents i associacions de famílies, entre d'altres entitats. És una activitat promoguda des del Programa d'Escoles Obertes, amb l'objectiu d'obrir un espai de participació encaminat a la creació d'embrions de projectes, idees i aliances entre els diferents agents educadors dels barris de Palma, que pugui connectar l'educació formal i no formal amb una dimensió comunitària, tenint de referència els valors d'una ciutat educadora (cohesió, participació, proximitat o inclusió).

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora és una celebració a nivell mundial que té com a objectiu crear consciència sobre la importància de l’educació i fer visible el compromís dels governs locals per situar-la com a vector generador de benestar, convivència, prosperitat i cohesió social.