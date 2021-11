Clam multitudinari a Son Ferriol per a reclamar la construcció d'un institut

L'Associació de Pares i Mares (Apima) del Centre d'Ensenyament d'Infantil i Primària (CEIP) Son Ferriol ha reclamat aquest dissabte, en una marxa reivindicativa, la construcció d'un institut en el barri palmesà.

Segons ha informat l'Apima aquest dissabte als mitjans de comunicació, «fa més de 30 anys que Son Ferriol reclama un institut de secundària» perquè «els infants del CEIP Son Ferriol en finalitzar sisè de primària s'han d'anar del barri per a cursar l'ESO a un dels cinc instituts que l'escola té assignats (quatre a Palma i un a Marratxí), amb tots els inconvenients que això suposa per a ells, les famílies i, fins i tot, per a la vida col·lectiva del barri».

No obstant això, ha lamentat «les institucions polítiques no han satisfet encara aquesta demanda». «Hi ha hagut moltes mentides i promeses incomplides. Mentrestant, la barriada ha crescut i l'IES Son Ferriol és més necessari que mai», ha emfatitzat.

Per aquest motiu, aquest dissabte els pares i mares del CEIP Son Ferriol han organitzat una marxa reivindicativa des de l'església del barri fins al solar de Son Llàtzer «destinat a l'institut» i on han dut a terme una penjada de cartells «per a recordar a tothom els problemes que els concerneixen».

«Continuarem fent accions reivindicatives fins que vegem que l'institut és una realitat i no només una promesa», ha conclòs la Apima del CEIP Son Ferriol.