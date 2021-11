Progreso en Verde demana votar a Cort la substitució dels cavalls de les galeres per unes d'elèctriques

El partit econanimalista vol que abans d'acabar el 2021, el consistori de Palma voti la proposta de substitució de les galeres de cavalls per galeres elèctriques, com recentment es va dur a terme a l'Ajuntament de Muro. Progreso en Verde vol que els partits que tenen representació a Cort, es deixin de bones paraules i intencions i facin la primera passa per acabar amb l'explotació dels cavalls.

El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ho té clar: «Basta ja de bones intencions, de falsos titulars i paraules Volem fets i que compleixin les seves promeses. Són molts anys de lluita per acabar amb el sofriment dels cavalls i és hora de tancar un dels episodis que més perjudica la imatge de Palma. Molts de turistes es neguen a venir després de comprovar que l'Ajuntament de Palma permet un servei turístic on s'explota als animals. Hem de ser capaços d'avançar cap a una societat moderna i empàtica amb els animals, per tant, és urgent acabar amb la tracció de sang».

Progreso en Verde lamenta que durant els darrers sis anys no s'hagi avançat cap a la protecció dels cavalls de les galeres, «tot i les nombroses promeses de MÉS, Podemos i PSOE» i adverteix del perill.