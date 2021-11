Son Bonet Pulmó Verd celebra que l'Estat obligui Aena a instal·lar plaques solars per a autoconsum a l'aeroport de Palma

La plataforma veïnal Son Bonet Pulmó Verd ha celebrat aquest dimarts que el Ministeri Transició Ecològica i Repte Demogràfic hagi indicat en la resolució de la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte de remodelació de l'aeroport de Son Santjoan que les fonts d'energia renovables s'han d'instal·lar al mateix aeroport i no a zones naturals, un extrem que impedeix crear el parc fotovoltaic de Son Bonet.

Segons ha informat el portaveu de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, Manel Gomáriz, en declaracions a Europa Press, «els veïns de Marratxí estan molt contents aquest dimarts, sobretot després que el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, hagi inclòs en la seva resolució de la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte de remodelació de l'aeroport de Palma que les fonts d'energia renovables han d'instal·lar-se als edificis existents i no a zones naturals, cosa que impedeix crear el parc fotovoltaic de Son Bonet».

«Ara Aena ja no té pretextos per a justificar la creació d'un parc fotovoltaic a Son Bonet, fins i tot encara que argumentés que la seva instal·lació és per a autoconsum de l'aeròdrom de Marratxí», ha afegit Gomáriz, qui ha incidit que «a les zones adjacents als hangars d'aquest aeroport tenen espai més que suficient per a instal·lar plaques solars que permetin proveir d'energia renovable Son Bonet».

Per aquest motiu, per al portaveu de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd aquest dimarts «és un dia d'alegria, d'eufòria, per una victòria en una lluita històrica d'ecologistes i veïns de Marratxí perquè Son Bonet sigui un espai comú per al poble, com és avui l'aeròdrom de Tempelhof, a Berlín».

Tot i això, ha precisat, «encara existeix la possibilitat que Aena plantegi noves estratègies per a intentar instal·lar un parc fotovoltaic a Son Bonet». Davant d'aquesta opció, Manel Gomáriz ha advertit que «els veïns de Marratxí i les entitats ecologistes no deixaran de lluitar».