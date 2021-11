Can Sales estrena un sistema d'autopréstec i una nova web

El nou sistema d'autopréstec de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales ha estat presentat aquest dimarts 9 de novembre. Amb ell, s'«agilitzarà i modernitzarà» el servei i «permetrà gestionar el préstec de documents, la renovació i consultar l'espai personal de manera totalment autònoma, sense haver de passar pel taulell de préstec», ha explicat el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company.

Ara, el control de seguretat és més fiable, i permet l'obtenció de dades estadístiques més acurades. Les noves estacions de treball i arcs de seguretat han començat a funcionar a principis de novembre, així com les màquines d'autopréstec, les quals ja estan disponibles per als usuaris. A finals del mes de novembre es posaran en marxa la prestatgeria de devolucions i la bústia automatitzada.

Com que l'autopréstec funciona per Radio Frequency Identification (RFID), «un sistema de gestió de materials que permet transmetre dades a través d'ones de ràdio amb etiquetes que no necessiten contacte amb el sistema de lectura», aquestes s'han canviat durant el mes d'octubre. Les etiquetes dels llibres i els lectors RFID substitueixen els sistemes amb codis de barres i alarmes magnètiques. Així, ara, «els usuaris podran deixar directament els llibres que duen de casa per tornar sense haver d'esperar», ha dit la directora general de Cultura, Catalina Solivellas; a més a més, hi haurà una bústia disponible sempre que la biblioteca estiui tancada.

Una altra innovació és la nova pàgina web, amb la qual seguirà essent possible renovar el préstec a través del catàleg en línia; aquesta nova versió ha millorat en qüestió de seguretat i de protecció de dades personals, i permetrà consultar de manera privada l'històric de préstecs, com demanàven usuaris. També, permet consultar des de casa tots els documents del catàleg, així com fer les gestions pertinents. El carnet d'usuari es podrà posar al mòbil, que ja és llegible per les màquines d'autopréstec, i no serà necessari el carnet físic ni el document d'identitat.

Finalment, es rehabilitarà la teulada de la biblioteca i es posarà a punt la climatització de l'edifici durant el 2022, segons ha informat Company; unes obres pressupostades per un valor de 650.000 euros, a càrrec del Ministeri de Cultura.