'Altres mirades', el nou programa d’itineraris pel patrimoni de Palma

PalmaCultura enceta aquest dissabte un nou programa d’itineraris als barris i pobles de Palma, amb l’objectiu de posar en valor aquells aspectes del patrimoni menys valorats o visibilitzats i que constitueixen una part important de la identitat de Ciutat. La proposta se centrarà, per exemple, en la retolació del Terreno, les botigues de queviures d’Establiments i el Secar de la Real i l’activitat productiva preturística litoral de llevant (el Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, les Meravelles i l’Arenal), tots ells, aspectes fins ara poc destacats dels barris.

Aquest dissabte dia 13 i també diumenge dia 11 de desembre a les 11 h Rosa García, del col·lectiu de Sa Galania farà el recorregut de les botiques de Queviures i altres històries: un recorregut conversat entre el Secar de la Real i Establiments. Aquest diumenge dia 14 també a les 11 h Dídac Martorell, filòleg i investigador, guiarà Descobrim l’Arenal a través de la memòria: de Can Nyico a les Meravelles. Dissabte dia 20 i diumenge dia 28 de novembre a les 11 h el dissenyador gràfic Toni Sorell parlarà del Patrimoni gràfic del Terreno. El filòleg i investigador Dídac Martorell proposa dos recorreguts més: Els trencadors de marès i els secrets de les pedreres del Carnatge, una nova lectura de l’espai del Carnatge, diumenge 21 de novembre a les 11 h, i l’Arenal abans de la revolució turística: un recorregut per la memòria històrica del poble, per cloure aquestes rutes serà dissabte 18 de desembre a les 11 h.

Totes les activitats són gratuïtes i tenen una durada de 90 minuts. Per a més informació i inscripcions: rutessingularspalma@gmail.com i www.palmacultura.cat

A continuació es pot consultar el programa complet:

Dissabte 13 de novembre i diumenge 11 de desembre a les 11 h

Queviures i altres històries: un recorregut conversat entre el Secar de la Real i Establiments

Rosa García; col·lectiu Sa Galania

Punt de trobada: poliesportiu David Muntaner; el Secar de la Real

Barris que eren pobles, pobles que eren veïnatge, veïnatge que es trobava a les botigues... I ara, encara ens podem trobar a les botigues? Els comerços com a racons relacionals d’alta intensitat.

Proposam un recorregut conversat per part de la perifèria compartida entre els barris del Secar de la Real i Establiments. Coneixerem comerç local jove que intenta vetlar per les formes de consum responsable, al mateix temps que visitarem qualque indret que roman congelat en aquell temps on no era necessari parlar de conceptes com km 0 o producte de temporada… perquè hi eren presents.

Diumenge 14 de novembre a les 11 h

Descobrim l’Arenal a través de la memòria: de Can Nyico a les Meravelles

Dídac Martorell, filòleg i investigador

Punt de trobada: aparcament del restaurant Rancho Bonanza (c. del Violer; Sometimes)

Col·labora: Estima S’Arenal

Un recorregut des de la zona rural de la barriada de les Meravelles (Can Nyico, el camí del Palmer, el Serral, Son Rigo i el carrer de les Parcel·les) fins a la zona urbana (Hotel Benhur, Hotel Luxor/Can Alçamora, carrer de Miquel Pallicer, carrer del Llaüt, Bierstrasse, carretera de l’Arenal, església de les Meravelles i Riu Centre) amb l’objectiu de mostrar els contrastos del barri a través de la lectura del passat preturístic, encara present, i l’evolució urbana i socioeconòmica durant el segle XX, palpable en l’entorn urbà, d’aquest barri singular i desconegut.

Dissabte 20 i diumenge 28 de novembre a les 11 h

Patrimoni gràfic del Terreno

Toni Sorell, dissenyador gràfic

Punt de trobada: av. de Joan Miró, 4 (Mercadona)

Si no vivim o treballam per la zona, a Joan Miró i Gomila, hi hem anat sempre de vespre a beure i a ballar, i tal vegada per això no hem reparat amb els rètols que formen part del paisatge urbà des de fa més de 50 anys.

Per això, el cicle “Altres mirades” proposa, juntament amb @rotuïlla, una visita guiada a una de les zones de Palma que ha tingut més projecció internacional i que ha viscut una època daurada de la qual queden els rètols com a fòssils de plàstic.

Un patrimoni gràfic que està a punt de desaparèixer cap a una nova era de transformació urbanística de la zona que ja és una realitat.

Diumenge 21 de novembre a les 11 h

Els trencadors de marès i els secrets de les pedreres del Carnatge

Dídac Martorell, filòleg i investigador

Punt de trobada: c. del Pagell; davant l’illot de la Galera (Puro Beach)

Col·labora: Estima S’Arenal

Es proposa una nova lectura de l’espai del Carnatge, a través d’un recorregut per les diferents pedreres de la zona i la interpretació del treball dels trencadors de marès a través de l’espai arquitectònic en negatiu que ens han deixat com a llegat. En aquest itinerari s’explicarà el treball dels trencadors i es llegiran els detalls ocults que ens mostren les pedres i llurs marques del Carnatge, a través de la lectura des de la mirada dels darrers trencadors de marès que queden vius.

Dissabte 18 de desembre a les 11 h

L’Arenal abans de la revolució turística: un recorregut per la memòria històrica del poble

Dídac Martorell, filòleg i investigador

Punt de trobada: pl. de Blai Bonet (ambulatori)

Col·labora: Estima S’Arenal

Es proposa un recorregut entre les escoles i Ca na Grina i llurs carrers, que connecten aquests dos extrems del poble de l’Arenal, en el qual, a través de la memòria oral i les traces físiques que encara queden del passat preturístic, s’interpretarà d’una manera molt diferent de la qual estam acostumats. S’incidirà en l’aspecte dels trencadors de marès com a fundadors de la localitat i es parlarà, in situ, de la memòria històrica oblidada a través dels protagonistes durant la II República i la Guerra Civil.