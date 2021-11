Presenten l'app Palma Diversa

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, ha presentat la nova app Palma Diversa promoguda des de la seva àrea per a ajudar els estrangeres residents a Palma, donant-los a conèixer els serveis d'interès que hi tenen al seu abast. «L'objectiu és millorar l'atenció als ciutadans facilitant-los l'accés als recursos públics», ha remarcat.

«Allà hi trobaran un ample ventall d'informació i formularis dels diferents serveis d'atenció ciutadana, atenció sanitària, benestar social, habitatge, educació, laboral, esports, cultura i oci, mobilitat, informació sobre la Xarxa Stop Racisme així també com informació i orientació a la immigració sobre temes d'estrangeria, entre d'altres. Així mateix s'hi troba la ubicació i les dades de contacte de cadascun d'ells, així com enllaços a webs municipals i d'altres que puguin ser d'interès», ha explicat sobre la nova app.

Segons ha destacat la regidora, «des de l'Ajuntament treballem per facilitar-los els tràmits a la comunitat migrada, donant-los orientació i suport com a ciutat d'acollida que som. Volem facilitar-los el màxim possible la seva arribada a la nostra terra i la seva integració a la nostra societat».

La informació es presenta d'una manera que resulti fàcil de trobar i de llegir en castellà, català, anglès, francès i xinès. El seu cost ha estat de 14.300 euros i s'anirà actualitzant periòdicament per incorporar nova informació. Es pot trobat en aquest enllaç.