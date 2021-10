La Institució Moll crea dos jocs per practicar català i conèixer els enigmes de Ciutadella i Palma

Amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern, la Institució Francesc de Borja Moll ha creat dos jocs per practicar català de manera divertida i fent servir les noves tecnologies. Es tracta d'una gimcana digital interactiva o joc d'escapada, per conèixer els enigmes i misteris de les ciutats de naixement -Ciutadella- i de residència -Palma- del filòleg i coautor del Diccionari català-valencià-balear, fent servir el mòbil o la tauleta, i de la sisena edició del concurs 'Rescatamots'.

Al joc d'escapada per explorar Ciutadella i Palma, els participants hauran de superar una sèrie de proves, cadascuna de les quals donarà pas a la prova següent, descobrint, al mateix temps, aspectes de la història i el patrimoni locals. Com a precedent, ja el 2003, en commemorar-se el centenari de Moll, l'Ajuntament de Ciutadella va publicar l'Itinerari ciutadellenc de la mà de Francesc de Borja Moll, de Gabriel Julià, basat en les memòries del filòleg.

Pel que fa al concurs 'Rescatamots', la Institució Moll el dedica a aquelles expressions, frases fetes, refranys o paraules en desús, recollides al Diccionari; enguany, a les relacionades amb la natura i el medi ambient. S'adreça a joves de les Illes Balears, entre els 12 i els 18 anys, amb l'objectiu que coneguin elements del vocabulari en català poc freqüents relacionats amb aquesta matèria.

El nou joc d'escapada representa una manera lúdica, digital, interactiva i gratuïta per acostar-se a l'ús del català, per la qual cosa, en principi, s'adreça a persones que estiguin aprenent l'idioma, si bé pot accedir-ne el públic en general. A Ciutadella, el participant anirà visitant els seus racons de la mà de Francesc de Borja Moll, mentre que a Palma el recorregut s'acota a la zona de la Llotja i el Born, amb una temàtica referida als antics pirates i corsaris, per a la qual cosa s'han preparat sengles itineraris.

Els participants en aquest joc podran fer-ho de manera individual, o bé en grups petits, i directament damunt el terreny, bé a Palma o bé a Ciutadella, ja que les pistes es refereixen als seus espais. Un codi QR estarà disponible a la web de la Institució, instituciomoll.cat, de manera que els interessats es puguin baixar l'aplicació i posar en pràctica aquesta proposta. Es calcula que la durada de la gimcana ronda l'hora i mitja o dues hores.

A la plataforma del 'Rescatamots' es possible accedir des de l'ordinador o el mòbil, a través d'un enllaç a la mateixa web. També es pot jugar tant individualment com en grup, fent servir el mòbil, la tauleta o un altre dispositiu amb connexió a Internet. En ambdues iniciatives se cerca la pràctica i el millor coneixement del català fent servir les tecnologies actuals.