La Setmana de la Cultura Popular i Tradicional 2021 ret homenatge a la dansa popular com a element d’identitat i cohesió cultural

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras i la directora general de Cultura i Comunitat, Tina Codina, acompanyats d'Aina Vidal, coordinadora de l'Obra Cultural Balear, han presentat la Setmana de Cultura Popular 2021, que tendrà lloc del 30 d'octubre al 7 de novembre. La cirereta de l'acte l'ha posada l'actuació del Clan Zibar, un dels grups que actuarà en el marc de la Setmana.

Cada any la Setmana secentra en una temàtica diferent. Enguany, aquest festival que posa en valor la cultura popular i tradicional, posa l'èmfasi en les danses populars després d'un any i mig de temps complicats pel que fa a la cultura en general i per al ball en particular. Des de l'àrea de Cultura es vol posar en valor el ball coma mitjà de comunicació, d'expressió, d'identitat i de relació interpersonal. Per això s'ofereix un ventall d'enfocaments diversos, relacionats tots ells amb la cultura popular d'aquí com d'altres contrades, ja sigui des d'una aproximació històrica com de descoberta i, fins i tot experimental. «A més volem aprofitar l'ocasió per retre homenatge als Cossiers de Son Sardina, que enguany fan el seu 40è aniversari. Són un exemple de col·lectiu que fa poble i que articula les celebracions d'aquest poble de Palma i que ha esdevingut un model de visibilització de la dona com a protagonista de la cultura popular», ha dit el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

En l'edició d'enguany en total es faran una desena d'activitats, entre les quals hi ha dansa i música, i una conferència ballada sobre la recuperació de la contradansa a Mallorca. La programació s'ha configurat posant el focus no només en la pròpia tradició, sinó també en propostes contemporànies que exploren l'univers de la tradició per a explicar coses des del present. El PalmaFolk arrenca dissabte dia 30 amb el concert La Cançó Catalana a l'Alguer de Claudio Gabriel Sanna & Rall Grup al Teatre Municipal Xesc Forteza, gràciesa a la col·laboració de l'Obra Cultural Balear. Entre els actes més destacats hi ha una gran ballada popular que tendrà lloc durant tot el dia 7 a Ses Voltes i la conferència ballada que es farà a Es Baluard centrada en els balls que es ballaven arreu de Mallorca -i a la resta d'Europa- des del segle XVIII per tota casta de gent i condició social i que es varen deixar de practicar a principis del segle XIX.

Programació

A Can Balaguer, l'Escola de Música i Danses de Mallorca explicarà què són i com de populars eren les contradanses, el ball popular que es ballava a tot Europa i també a Mallorca fins el segle XIX i el perquè del seu abandonament com a element de la festa.

Entre les propostes també hi ha descobrir el Forró, el ball més popular del nordest del Brasil de la mà del grup afincat a Mallorca Forró do Pulpo.

Igualment, de la mà de l'Associació Folk a Mar i el grup Madame Gató s'entrarà al món de les danses del ball folk, amb arrels a la tradició medieval i encara molt viu a altres contrades europees.

Hi haurà temps per a reflexionar sobre les possibilitats expressives de la dansa tradicional vista des de la dansa contemporània amb l'aclamat i actualíssim espectacle Leira de la companyia Nova Galega de Danza, guanyador de diversos premis i reconeixements estatals com el Premi Max 2021 al millor intérpret masculí.

I com no pot ser d'altra manera, es tornarà a gaudir de la dansa al carrer, de la festa al carrer de bell nou, del ball de bot en totes les seves formes i colors, ja sigui amb la mostra dels Aires Sollerics, com en la Diada de Ball de Bot on comptaran amb la música dels grups Es Raiguer, Terra Rotja, Roada, els joveníssims i futur del ball de bot Sonadors Sonats, els "transmediterranis" Es Gall de Sa Pastera, Ballugall, Es Revetlers i els Esclafits i Castanyetes.

I com no, música. De la mà de Claudio Gabriel Sanna & Rall Grup sonarà lacançó catalana a l'Alguer; tot recordant la figura del compositor i lletrista Toni Roig i repassant el seu repertori de ball de nova creació en el concert d'Al-Mayurqa Tradició i Compromís; i es podrà gaudir d'una vetllada de músiques folk i tradicional amb els brasilers Forró do Pulpo on es posarà en pràctica el que s'haurà après al taller de dies abans, el xeremier i cornamusista català Francesc Sans que presentarà el seu darrer treball Infinit, les veus poderoses de Pep Gimeno "Botifarra" i Ahmed Touzani que presentaran el seu De Banda a Banda del Mediterrani, i acabarà la festa amb la música balkandel Clan Zíbar.