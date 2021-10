El debat de l’estat de la ciutat de Palma conclou amb un 71% de les propostes presentades aprovades

El saló de sessions de l'Ajuntament de Palma ha acollit la segona sessió del Debat de l'estat de la ciutat. S'hi han debatut un total de 38 propostes de resolució: 4 de presentades per Ciudadanos, 4 per Vox, 8 pel Partit Popular, 20 per l'equip de govern (PSIB- PSOE, MÉS i Unides Podem) i 2 pel regidor no adscrit Pep Lluís Bauzà. D'aquestes, se n'han aprovades 27, una xifra que representa un 71% del total, i han quedat 11 propostes sense aprovar.

El debat s'ha estructurat en quatre blocs. Així, primer s'han debatut les propostes de temes municipals relacionats amb comptes, economia i recursos humans; posteriorment s'han tractat les qüestions sobre serveis a la ciutadania; tot seguit, sobre urbanisme i medi ambient; finalment, s'han debatut propostes relacionades amb vigilància de la contractació i infraestructures.

Així, en matèria econòmica s'han aprovat cinc propostes relatives a impulsar polítiques urbanístiques i de mobilitat que afavoreixin l'activitat econòmica (PP), reforçar l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) i accelerar la implantació de projectes de transformació digital (equip de govern), incorporar la perspectiva de diversificació econòmica de forma transversal a l'acció institucional (equip de govern), continuar avançant en la configuració d'un sistema tributari basat en els principis ambientals i de capacitat econòmica i justícia (equip de govern) i continuar dinamitzant el teixit empresarial de Palma amb especial atenció a les petites i mitjanes empreses, així com als autònoms (equip de govern).

Pel que fa al bloc de serveis a la ciutadania, s'han aprovat un total de 10 propostes. Entre d'altres punts l'Ajuntament ha acordat el compromís d'impulsar accions perquè a Palma no hi hagi cap llar sense cobertura a la fase de 0 a 3 anys, mitjançant escoletes o ajuts (regidor no adscrit), promoure anualment l'Oferta pública de feina tant a Bombers com a Policia Local (regidor no adscrit), consolidar la Policia de Barri (equip de govern), continuar executant el Pla d'ordenació de bombers i bomberes, continuar desenvolupant activitats esportives als barris i a l'aire lliure i crear nous espais per a practicar esports en espais lliures i parcs (equip de govern), aprovar un reglament d'ús a les escoles i patis fora de l'horari lectiu (equip de govern) i seguint treballant per a acabar amb la xacra de violència masclista, així com amb la prostitució (equip de govern).

En matèria d'ubanisme i medi ambient s'han aprovat un total de 8 propostes. Entre d'altres qüestions s'ha aprovat habilitar més punts de recàrrega de la Targeta Ciutadana, agilitzar al màxim la tramitació de llicències d'obres per a construir habitatges, continuar millorant la neteja amb aigua a tots els barris, acabar amb els vessaments d'aigües mixtes a la badia, ampliar els punts de càrrega elèctrica als aparcaments de l'SMAP, seguir fent feina per a implementar la càrrega de la Targeta Ciutadana per Internet, reclamar un millor finançament estatal per a ampliar el parc d'habitatge i demanar la col·laboració de l'IBAVI per a fer possible el desmantellament de Son Banya.

Pel que fa al bloc de vigilància de la contractació, infraestructures i desconcentració territorial s'han aprovat quatre de les sis propostes presentades. Així, s'ha aprovat instar el Consell a connectar la barriada del Pil·larí amb l'Arenal, i el polígon de Son Oms amb una senda ciclable; desenvolupar un pla director sobre l'estat de les voreres i els escocells, continuar implementant l'accessibilitat universal en l'atenció al públic que es presta a les OAC a través de bucles magnètics, micròfons remots o adaptacions de senyalística i pictogrames i continuar executant intervencions en l'enllumenat públic de Palma des d'una perspectiva ecològica, sostenible i de gènere.