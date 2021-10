Son Bonet Pulmó Verd acusa la ministra de Transports de «mentir» sobre el «megaparc fotovoltaic»

La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha acusat la ministra de Transpoorts, Raquel Sánchez Jiménez, de «mentir» aquest passat dimarts durant una intervenció en el Senat, després de ser interpel·lada per ERC en referència al «megaparc fotovoltaic» que AENA ha projectat en l'Espai Lliure Públic de Son Bonet.

Segons la Plataforma, la ministra «ha mentit d'entrada afirmant que la instal·lació és una planta d'autoconsum» i «ha continuat mentint dient que no és un megaparc».

Des de la Plataforma insisteixen en «la compatibilitat de reduir la petjada de carboni per part d'AENA amb un bosc urbà». «El compromís amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima s'ha de fer de manera integrada i respectuosa, i aquest projecte no demostra cap compromís en la lluita contra el canvi climàtic», han criticat.

D'aquesta manera, Son Bonet Pulmó Verd ha demanat de nou la retirada d'«un projecte desmesurat, descontextualitzat i sense altre objectiu que equilibrar balanços econòmics i fer una neteja de cara a AENA».

També ban considerat que «AENA té moltes altres alternatives», com Son Sant Joan que «és un gran espai infrautilitzat». «Només té en compte la gran quantitat de teulades tant de terminals com aparcaments, com espais susceptibles de posar pèrgoles amb plaques sense generar cap impacte, és enorme», han assenyalat.

Per acabat, han censurat que la ministra Sánchez «ha menyspreat a la Plataforma» ii han ressaltat que Son Bonet Pulmó Verd és un moviment amb «suport massiu a Marratxí» i que «ha aconseguit sumar a totes les forces polítiques del municipi».