Cort se suma a la celebració de l'Any Huguet amb el cicle 'Identitat, Terra i Vers'

L'Ajuntament de Palma, des de l'àrea de Cultura, se suma a l'Any Huguet amb un cicle que inclou diverses activitats, com ara conferències i taules rodones i la representació de l'obra de teatre Guaret, que l'any passat es va fer amb el Ciutat de Palma de la seva disciplina. El cicle té l'objectiu de donar una dimensió diferent de l'autor Damià Huguet i constatar la seva importància dins la literatura catalana feta a Mallorca. Precisament, la identitat és l'eix central d'aquesta proposta: es podrà descobrir la seva figura polifacètica a través del cinema, la poesia i el teatre, una figura que des de Campos va fer universal la idiosincràsia del poble mallorquí.

Aquest dimecres es farà la taula rodona Damià Huguet conversa amb Pasolini, en què es reflexionarà sobre el Damià Huguet cinèfil i la realització del documental Cameva amb arbres. Serà a les 19 hores a la Biblioteca Joan Alcover de la mà de Joan Tomàs Martínez, Lucia Pietrelli i Miquel Àngel Raió. Al mateix lloc, dimecres 20 d'octubre serà el torn d'Identitats de Damià Huguet, una sessió sobre la identitat i la seva poesia. Hi participaran Pedro Mas, Carme Castells i Pau Vadell, coordinador del cicle. El darrer dimecres de mes, dia 27, es farà la taula rodona Damià Huguet puja a escena, sobre la identitat i la seva obra aplicada escena: el cas de Guaret. Hi seran presents, Pedro Mas, Sebastià Alzamora i Agnès Llobet. La cirereta la posarà l'obra de teatre Guaret que es representarà al Xesc Forteza dia 3 de novembre a les 19 hores. Produïda pel Col·lectiu Banana- Ros, dirigida per José Martret i dramatitzada per Joana Castells, és precisament Pedro Mas qui protagonitza aquesta obra inspirada en l'il·lustre poeta mallorquí i que va ser mereixedora del premi Ciutat de Palma d'Arts Escèniques l'any passat.