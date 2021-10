Palma ret homenatge a Francesc de Borja Moll per a commemorar el 30è aniversari de la seva mort

El batle de Palma, José Hila, i el regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, han commemorat el 30è aniversari de la mort del filòleg Francesc de Borja Moll al saló de plens de l’Ajuntament.

«Francesc de Borja Moll és sense cap dubte el filòleg més important de les Illes Balears i una peça cabdal de la llengua catalana i la filologia romànica, no només com a lingüista, sinó també com a figura clau en moments decisius de la història lingüística i cultural de les Illes Balears», han destacat.

A l’acte d’homenatge simbòlic també hi ha intervengut el president de la Institució Moll, Carles Duarte, qui ha explicat la vida i obra de Borja Moll i s’ha escoltat un breu recital poètic i simbòlic a càrrec de la lingüista Bàrbara Sagrera i l'actriu Bàrbara Nicolau.

Hila ha destacat que el paper Francesc Moll va canviar la història de les Illes en la preservació de la llengua pròpia amb el seu paper com a editor. «Moll va donar a la gent la possibilitar de llegir llibres en català escrits en aquesta terra. La seva persistència va fer que semblés fàcil aconseguir qualsevol objectiu, per difícil que fos. Un plantejament vital que ens convida a la reflexió i que, juntament amb el seu procedir i tota la seva obra, és part del gran llegat que ens va deixar», ha dit.

Carrió ha destacat que és important «recordar la figura de Borja Moll que, juntament amb el també Fill Il·lustre Antoni M. Alcover fou qui més estudià i estimà la nostra llengua, els seus parlars i, sobretot, els seus mots».

Intervenció poètica-artística

Aquest divendres, a les 18 hores, tendrà lloc una intervenció poètica- artística al carrer Francesc de Borja Moll cantonada amb Plaça Reina Esclaramunda: 'Moll: era, és i serà. Un recorregut dramatitzat per la vida i l'obra del filòleg menorquí Francesc de Borja Moll'. Una proposta per a commemorar el 10 d'octubre, dia del seu naixement. Intervendrà el grup Eles Germinades composat per Sagrera i Nicolau, actriu com a veu de Moll; i Alícia Olivares, glosadora i músic com a acompanyament musical i cantant.