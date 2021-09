La Conselleria de Salut intervé la residència de gent gran Fontsana, a Palma, per un brot de Covid-19

La Conselleria de Salut i Consum ha ordenat la intervenció de la residència de gent gran Fontsana, a Palma, després que s’hi hagi detectat un brot que fins ara ha generat 19 usuaris i 1 professional positius i després que l’equip del Servei de Salut hagi constatat que les mesures que s’han adoptat no han aconseguit frenar la propagació de la COVID-19.

Actualment el brot afecta 19 usuaris —17 d’hospitalitzats amb símptomes lleus i 2 a la residència— i 1 treballador. Així mateix, els 115 usuaris restants han estat considerats contactes estrets. Arran de la detecció d’un primer cas, el divendres 24, es va programar un cribratge de tota la residència i, atesos els resultats, ahir dilluns es va decidir intervenir-la.

Professionals de la Subdirecció d’Atenció a la Cronicitat es varen desplaçar a la residència per avaluar la situació de les persones afectades i garantir una assistència adequada, i també per donar suport a la direcció en la implementació del pla de contingència i en la sectorització del centre, per posar en marxa circuits d’atenció i per dur a terme formació in situ als treballadors que hi fan feina, sobretot quant a l’ús d’equips de protecció individual, desenvolupament de nous circuits, delimitació de zones netes i brutes, etc.

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat oportú dictar una resolució per intervenir, durant 20 dies, el control de la gestió sanitària assistencial en relació amb tots els processos relacionats amb la COVID-19 del centre de serveis socials de caràcter residencial.

Igualment, s’ha designat un coordinador sanitari, les funcions del qual són controlar, coordinar i dirigir l’activitat assistencial sanitària del centre, com també de l’equip de personal de la residència i, si s’escau, el que hi assigni el Servei de Salut de les Illes Balears.

A partir d’ara, el personal, l’equip directiu i la titularitat d’aquest centre, així com els mateixos residents, es regiran per les instruccions, ordres i disposicions del coordinador en els processos relacionats amb la COVID-19.

Des del principi de la pandèmia, l’equip de coordinació sociosanitària —format per directius dels consells insulars de Menorca, Eivissa, Formentera, l’IMAS i les conselleries de Serveis Socials i Esports i de Salut i Consum— fa un seguiment diari de la situació en els centres, que han de disposar d’un pla de contingència i complir-lo.

Des del mes de gener, Salut ha intervingut cinc residències: Sor Maria Rafaela, la Residència de l’Hospital de Llevant, la Llar de Calvià i la residència Borenco, totes quatre a Mallorca, i Sa Residència, a Eivissa.