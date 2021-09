Agredeixen una metgessa del Centre de Salut Arquitecte Bennàssar a Palma

La Conselleria de Salut i Consum, el Servei de Salut i la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca condemnen enèrgicament l'agressió que va patir aquest dimarts la coordinadora i també metgessa de família del Centre de Salut Arquitecte Bennàssar, de Palma. Per aquest motiu han convocat per aquest dimecres a les 12 del migdia una concentració per a mostrar la repulsa davant les agressions al personal sanitari.

L’agressió es va produir quan una pacient es va presentar d’urgències i, després de ser explorada per part de la metgessa, va exigir a la sanitària la recepta d’un medicament. Quan aquesta li va indicar que no procedia clínicament, la pacient la va insultar i a continuació la va agredir clavant-li un objecte al coll. La va immobilitzar per la força i la va obligar a expedir la recepta sota coacció. La metgessa va haver de ser atesa per ferides al coll i diverses contusions al cos. El centre va avisar la policia, que poc després va detenir la pacient.

Salut condemna enèrgicament qualsevol agressió, verbal o física, als professionals del sistema sanitari públic. El Servei de Salut ha activat el protocol previst en aquests casos per a oferir assistència sanitària i suport jurídic i psicològic a la professional afectada.

Cal recordar que des de la reforma del Codi penal (març de 2015) el personal del sistema sanitari públic té la consideració d’autoritat pública i preveu una pena de fins a quatre anys de presó per a l’agressor. El Servei de Salut exigirà el màxim rigor en l’aplicació de la llei.