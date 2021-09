Es refunda l'Associació de Veïns i Veïnes de Sa Llotja - Born per a «fer front als reptes que viu el barri»

Aquest dilluns ha tengut lloc, a l'edifici de La Llotja de Palma, la presentació de la nova junta directiva de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sa Llotja - Es Born. Amb 40 socis nous, l'Associació pren una força renovada per a «encarar col·lectivament els reptes que enfronta aquesta zona de Palma, molt afectada per la contaminació acústica generada per l'oci nocturn, la turistificació i la gentrificació».

«La zona de Sa Llotja – Es Born – Sant Feliu conforma un barri de Palma que ha perdut vida veïnal i que s’ha destinat progressivament al comerç turístic. D’una banda, hi ha hagut un abandonament de veïnats, de població originària, expulsats per les dificultats per viure-hi; d’altra banda, el recanvi veïnal s’ha donat per l’arribada de molts nouvinguts, tot i que a aquests no solen participar en la vida veïnal, per la qual cosa el barri perd cohesió social», expressen des de l'Associació. Per aquests motius, han sumat forces per a refundar l'Associació, com a una «iniciativa ciutadana per recuperar Sa Llotja - Es Born - Sant Feliu com a barri per viure-hi i fer vida social quotidiana normal».

Les línies d'acció de la renovada associació seran: defensar el dret a la ciutat de les persones residents, reforçar l'associacionisme i la vida de barri i elaborar, amb altres entitats veïnals, un pla de futur pel centre de ciutat.

Continuarà presidint l'associació Jaime E. Herrero. Configuren la resta de la junta directiva Kepa Dañobeitia (vicepresident), Gertrud Schulte-Lindhorst (tresorera), Alfredo Claret (secretari) i, com a vocals, Joseba Dañobeitia, Francina Flexas, Jaume Garau, Pep Lluis Gil, Feli Marcos, Yunuik Ozonas i Climent Picornell.