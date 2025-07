La Defensora de la Ciutadania de Palma, «preocupada» per la promoció de corregudes de toros dirigida a menors d'edat

La Defensora de la Ciutadania de Palma, Anna Moilanen, ha manifestat la seva preocupació per la promoció de corregudes de toros dirigida a menors d'edat.

En una resposta a una queixa formulada per la Fundació Franz Weber, la defensora sosté que comparteix «plenament» la preocupació sobre la necessitat de protegir els menors de qualsevol forma de violència.

«Coincidesc que la promoció d'aquests esdeveniments mitjançant descomptes, o altres iniciatives publicitàries dirigides a persones menors, poden afavorir la seva assistència a les corregudes i la seva exposició a l'efecte d'aquesta mena d'espectacles contraris als seus drets i benestar», assenyala en la carta de resposta, feta pública per la fundació.

La queixa, formulada a principis de juliol, se centrava en les ofertes dirigides a persones menors d'edat per a accedir a una correguda de toros prevista per al pròxim 7 d'agost en el municipi.

Així mateix, Moilanen indica que la regulació i el control de les activitats taurines no formen part de les seves competències, sinó que corresponen al Govern. Per això, anima a la Fundació Franz Weber a traslladar les seves queixes i sol·licituds a la Conselleria de Presidència i a l'Oficina Balear d'Infància i Adolescència (OBIA).

Per part de la fundació, han valorat «molt positivament» la contestació subratllant que «existeix un consens social i científic» referent a aquesta mena de pràctiques empresarials, tant a Palma com a Inca, on s'intenta fomentar l'entrada de menors «per a presenciar violència sobre animals i persones».

Igualment, ha sumat les seves crítiques a l'Ajuntament de Palma, una ciutat declarada com a Amiga de la Infància, que, al seu parer, no està fent valer aquest reconeixement «en permetre, com poc no responent, que menors d'edat contemplin sang, crueltat i maltractament en viu i en directe, sumant a això un horari intempestiu segons la franja d'edat».