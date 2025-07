Can Det, primera tafona tradicional declarada lloc emblemàtic de la Serra de Tramuntana

El president del Consell, Llorenç Galmés, ha entregat el Distintiu Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial a Can Det, a Sóller, que esdevé la primera tafona tradicional que rep aquesta distinció en la categoria de lloc emblemàtic.

Amb aquesta incorporació, el projecte del distintiu fa una passa més en la seva consolidació, i s’hi suma un espai patrimonial viu, que combina la producció agrícola, el patrimoni històric i l’experiència visitable. Can Det s’afegeix així als Jardins d’Alfàbia, que el mes passat varen signar el conveni dirigit als indrets emblemàtics de la Serra, fet que suposa un gran impuls per a la iniciativa del Distintiu, ajuda a tancar el cercle econòmic i obri un canal nou de comercialització per als productes de la Serra.

El president ha lliurat la placa del Distintiu a Tomeu Deyà, propietari de la tafona, en un acte en el qual l’han acompanyat el conseller de presidència, Antoni Fuster; el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas; el gerent del Consorci, Lluís Vallcaneras, i el batle de Sóller, Miquel Nadal.

El president ha destacat que «Can Det és una tafona dins una casa senyorial del segle XVI, conservada durant 17 generacions i que manté viu el sistema tradicional de producció. Representa l’essència del nostre patrimoni agrícola i cultural».

Can Det representa un exemple únic dins la Serra: una tafona tradicional en actiu, on es conserva l’arquitectura original, es continua produint oli amb sistemes tradicionals i es fan visites guiades que difonen els valors del paisatge cultural.