El PSOE Palma demana un «Pla de Refugis Climàtics» i un «Pla d’Ombres» per donar resposta a l’emergència climàtica

El PSOE Palma proposarà per al Ple de juliol dues mocions per a combatre l’emergència climàtica i les onades de calor davant la inacció del batle. Així, els socialistes demanen, d’una banda, la creació d’un Pla Municipal de Refugis Climàtics i, d’altra, l’elaboració i execució d’un Pla Municipal d’Ombres perquè, en dos anys, s'incrementi un 50% l’ombra als espais públics.

Dues propostes que els socialistes ja presentaren a Ple i que foren aprovades, però que no s’han executat. El portaveu defineix aquesta postura com a «irresponsable» perquè «suposa posar en risc la població». «Uns serveis municipals inactius o insuficients són incapaços de prevenir i afrontar adequadament les situacions de calor extrema, amb el resultat de víctimes que es podrien evitar», en paraules de Ducrós.

Refugis climàtics

D'aquesta manera, els socialistes insten a l’equip de govern a elaborar un Pla Municipal de Refugis Climàtics, amb l’objectiu que tots els barris i pobles de Palma disposin d’un espai proper i accessible per a protegir-se de les altes temperatures. També demanen que s'inventariï i adeqüi tots els espais municipals disponibles com, per exemple, biblioteques, casals de barri, centres de dia, poliesportius o pavellons, i que obrin des de les 9 h i fins a les 20.30 h.

Pla Municipal d’Ombres

Els socialistes també insten a l’equip de govern a què elaborin i executin un Pla Municipal d’Ombres per incrementar de forma significativa les zones ombrejades als espais públics de Palma, especialment en aquells més exposats a la calor com parcs, places, zones de joc infantils, jardins i entorns escolars. Finalment, la regidora també sol·licita «un pla de renaturalització i ombra als patis escolars municipals, amb més vegetació, zones verdes, punts d’aigua i estructures d’ombra».