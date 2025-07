Els 'Dimecres a la Llesca' ocupen amb molt d'èxit la Plaça Major

Aquest dimecres, 16 de juliol, el col·lectiu Brunzit va organitzar una nova edició del seu ja conegut 'Dimecres a la Llesca'. En aquesta ocasió, el sopar popular va tenir lloc a la Plaça Major de Palma, en una vetlada reivindicativa i plena de vida, on es reuniren més d'un centenar de persones.

La jornada va començar cap a les 19 h amb una estona de Truc i jocs de taula, seguida d’un cant col·lectiu a les 20 h amb Sa Corrala, una coral autogestionada que va fer vibrar la plaça. Finalment, a les 21 h, es va donar pas a l’esperat sopar a la fresca, en què més d'un centenar de persones varen compartir taula i conversa en un ambient de comunitat i reivindicatiu.

Brunzit, que vol visibilitzar el malestar de viure en una societat marcada pel turisme massiu, va tornar amb força després de l’èxit de l’últim sopar. Des de Brunzit explicaren que amb els Sopars a la Llesca «ens trobam per compartir taula, veïnatge i comunitat». També afirmaren que «no serà només un sopar: serà un acte de participació, de cultura viva, de lluita compartida. Un acte per defensar que les places no són escenografies turístiques, sinó espais per estimar, per trobar-nos i per imaginar ciutats habitables».

Des del col·lectiu varen convidar tothom a menjar, compartir i fer història: «Aquest dimecres, la Plaça Major va ser nostra. La vam fer vibrar, la vam fer cantar, la vam fer viure!»