Cort estudia com reorganitzar s'Escorxador mentre els veïns demanen convertir-lo en un centre cultural

L'Ajuntament de Palma, un cop finalitzades les obres a les instal·lacions, està estudiant com reorganitzar els espais de s'Escorxador i quin ús se li atorga a cadascun d'aquests. Així ho ha indicat aquest dimecres 16 de juliol la portaveu municipal, Mercedes Celeste, en ser preguntada per les demandes veïnals relacionades amb aquestes instal·lacions.

En concret, 'Iniciativa s'Escorxador' ha proposat habilitar a l'antic mercat de Sant Joan en un centre d'art i de creació cultural. Tot i que Celeste no s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat concreta, ha assegurat que estan valorant «què és el que cal fer amb totes aquestes instal·lacions».

«Estem repensant, evidentment necessitem assessorament tècnic, tant per part dels arquitectes com dels serveis jurídics, per veure quina és la solució que es dona a tots aquests espais», ha dit.

Tot i que sí que ha admès conèixer algunes de les propostes relacionades amb el mercat de Sant Joan, ha insistit en la importància de «repensar s'Escorxador de forma global».