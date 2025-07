L'IBAVI convertirà l'antic convent de Campos en un Centre de Recerca d'Arquitectura Tradicional

El convent de Sant Francesc de Paula, antic convent dels Mínims de Campos, serà rehabilitat per a acollir el futur Centre de Recerca de l'Arquitectura Tradicional de les Illes Balears (CREATIB), un projecte impulsat pel Govern a través de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). L’IBAVI durà a terme la rehabilitació d'aquest edifici històric, declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) i l'ús del qual ha estat cedit per l'Ajuntament de Campos per a albergar un centre pioner en recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) en el sector de l'edificació a les illes.

El convent dels Mínims es va construir entre el segle XVII i principis del XVIII i està declarat com a BIC. Per aquest motiu, les tècniques i els materials que s'utilitzaran durant la rehabilitació hauran d'assemblar-se tot el possible a les quals es van fer servir durant la construcció del convent.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la batlessa de Campos, Francisca Porquer, acompanyats del gerent de l’IBAVI, Roberto María Cayuela, han presentat aquest dimecres el projecte de rehabilitació de l'antic convent dels Mínims i de creació en aquest edifici del Centre de Recerca de l'Arquitectura Tradicional de les Illes Balears (CREATIB), i han signat el conveni entre l’IBAVI i el consistori per a la cessió d'ús del convent, la construcció del qual es remunta al segle XVII, i que es troba en estat d'abandó des de fa pràcticament vint-i-cinc anys.

El projecte, el qual s'emmarca en el pla d'inversions «Illes en transformació» presentat recentment pel Govern, tindrà un cost estimat en 8 milions d'euros i la previsió és que les obres de rehabilitació puguin començar a principis del 2026. L’IBAVI s'ha encarregat de la redacció del projecte, que haurà d'acollir el desenvolupament d'activitats i usos compatibles amb la declaració de protecció de l'edifici com a BIC.

Per a dur a terme el projecte de rehabilitació del convent, l’IBAVI i l'Ajuntament de Campos han signat un conveni de cessió d'ús, per un període de setanta-cinc anys, a partir de la signatura del document. L'objectiu del projecte és la creació del nou Centre de Recerca de l'Arquitectura Tradicional de les Balears (CREATIB) i garantir la conservació d'un edifici històric.

Primer centre d'aquestes característiques en les Balears

El CREATIB servirà com a eina de recerca científica, de desenvolupament i d'innovació tecnològica (R+D+I) en el sector de l'edificació, tant per a obres noves com de rehabilitació. A més, actuarà com a entitat d'homologació de materials, productes i sistemes constructius mitjançant estudis propis i convenis amb altres administracions i entitats.

Una de les principals funcions del centre serà la recerca, documentació, publicació i divulgació tant de les tècniques tradicionals com de l'actualització dels materials i recursos disponibles avui dia a les Balears, en cadascuna de les quatre illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera).

El CREATIB també impulsarà la formació específica per a tots els professionals del sector de la construcció i actuarà com a intermediari entre entitats formatives i empreses. A més, oferirà assistència tècnica a professionals i particulars, administracions públiques i a empreses del sector. En aquest sentit, es crearà una biblioteca física i digital que recopilarà i facilitarà l'accés al coneixement sobre l'arquitectura tradicional i les noves tècniques.

Es preveu que les obres comencin a principis del 2026 i que tinguin una durada de quaranta-vuit mesos, pel fet que les actuacions que es duran a terme hauran de ser caràcter arqueològic en tractar-se d'un edifici protegit.