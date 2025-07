CCOO llança una campanya per desmuntar l'ús «malintencionat» del terme 'absentisme laboral'

CCOO Balears ha presentat aquest dimecres 16 de juliol una campanya per contrarestar l'ús «malintencionat» del concepte d'absentisme laboral, que segons el sindicat s'empra per «demonitzar drets» com les baixes mèdiques, les vacances o els permisos retribuïts, inclosos per llei o convenis, quan en realitat «no són absències injustificades».

Segons ha declarat en roda de premsa el responsable de Salut Laboral de CCOO Balears, Enrique Noberto, «no és apropiat fer servir el terme absentisme amb les connotacions que se li vol donar des de la patronal i els mitjans d'opinió». A més, ha afirmat que «es vol instal·lar la idea que els drets adquirits que permeten als treballadors portar una vida social saludable són excessius i han de ser reduïts».