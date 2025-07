El Govern mesurarà en temps real l'aigua extreta dels grans pous de les Illes Balears

El Govern mesurarà en temps real la quantitat d’aigua que s'extreu dels grans pous de l'arxipèlag. Aquest projecte pioner, impulsat per IB Digital, instal·larà sensors en diversos pous de l'illa d'Eivissa amb l'objectiu d'obtenir dades fiables i en temps real sobre quanta aigua s'extreu en cada moment i des d'on.

El vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha presentat al CentreBit Eivissa aquest pla pilot en un acte que també ha comptat amb la presència del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente; el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i el gerent d’IB Digital, Miquel Cardona.

«L'objectiu és desenvolupar el Territori Balear Intel·ligent per a obtenir dades fiables que ens permetin preses les decisions més adequades», ha explicat Costa, qui ha destacat «l’especial rellevància» d'aquest projecte de sensorització perquè afecta un «bé fonamental com és l'aigua, especialment en una illa com Eivissa».

Aquest nou repte consisteix a provar sis tecnologies diferents de sensors de cabal en diversos pous d'Eivissa i un de Mallorca. L'objectiu és determinar quina és la més adequada per a instal·lar-se en el conjunt de les Illes, no sols sobre la base de la seva precisió, sinó també tenint en compte la millor adaptació a les condicions reals de les Illes Balears, com són per exemple els entorns rurals, la poca cobertura elèctrica, les instal·lacions antigues i la necessitat de manteniment senzill.

Per a això, segons ha detallat el gerent d’IB Digital, s'avaluaran criteris com la precisió del mesurament, la connectivitat, la facilitat d'instal·lació -si són invasius o no-, l'accés a energia en zones aïllades, la durabilitat i el manteniment, o el cost real d'implantació i escalabilitat.

El coneixement que s'obtengui es transferirà directament a la licitació ja en marxa de la Direcció General de Recursos Hídrics, que instal·larà 250 sensors intel·ligents amb una inversió de 2,2 milions d'euros procedents de fons europeus Next Generation EU. Aquest repte permetrà que quan arribi el moment de la implantació massiva, ja se sàpiga amb certesa què funciona, on i com.

Les proves del projecte es realitzaran en pous d'extracció destinats a la venda d'aigua en camions, especialment a l'illa d'Eivissa. Es tracta dels punts de major intensitat d'extracció i de més difícil control en l'actualitat.

Des d’IB Digital i la Direcció General de Recursos Hídrics ja s'han iniciat contactes amb els propietaris d'aquests pous perquè s'adhereixin voluntàriament al projecte pilot. La resposta ha estat positiva i ja s'han pactat les primeres proves en ubicacions concretes.