Celebració del Dia Internacional de les Comunitats Balears a l’Exterior, marcada pel gran èxit del primer curs de català per a les cases balears

El Govern, juntament amb la Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperacioó Local, han commemorat, per tercer any consecutiu, el Dia Internacional de les Comunitats Balears a l’Exterior, una jornada que vol reconèixer la tasca de les cases balears repartides pel món i remarcar la seva contribució a la preservació i difusió de la «cultura insular» fora del territori.

Aquest acte oficial, duit a terme de manera virtual i coordinat enguany des de la Protectora Menorquina, ha volgut subratllar la importància de les arrels i la capacitat de les comunitats balears d’esdevenir un pont cultural entre els països on resideixen i les Illes Balears.

Durant l’obertura institucional, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha adreçat unes paraules de reconeixement i estima cap a totes les persones que formen part d’aquestes comunitats: «Per a nosaltres sou uns ciutadans més d’aquestes illes. Perquè ser de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera és una manera de ser, una manera de transmetre la nostra cultura i les nostres tradicions de generació en generació. I vosaltres ho feis millor que ningú».

Aquest compromís es reforça mitjançant la Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear, una normativa que reconeix formalment l’existència d’aquestes comunitats, en regula l’estatus i estableix mecanismes per a garantir-ne el vincle institucional amb les Illes Balears.

La consellera de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Maria Estarellas, ha volgut destacar la tasca continuada de les comunitats a l’exterior, així com el seu paper fonamental en la difusió de la «identitat balear»: «Gràcies a vosaltres, les Illes Balears són presents arreu del món amb una mirada única i profunda sobre què significa ser balear des de fora. La vostra activitat i compromís són un exemple i una inspiració».

Un dels moments més destacats de la jornada ha estat l’agraïment pel gran èxit del primer curs de català per a les cases balears a l’exterior, organitzat pel Govern amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Hi han participat un centenar d’alumnes de països com l’Argentina, Cuba, Xile, l’Uruguai, Puerto Rico i la República Dominicana, en una mostra clara del desig de continuar aprenent i preservant la llengua pròpia de les Illes Balears.

La consellera Estarellas també ha volgut remarcar el compliment dels compromisos adquirits a l’inici de la legislatura: «Vàrem prometre una eina útil i participativa per a les comunitats de fora. Avui, la pàgina web www.balearsexterior.es ja és una realitat, i ha de ser una casa digital viva, feta amb i per a vosaltres».

Amb aquest acte, el Govern ha volgut enviar un missatge clar i contundent: «Les comunitats balears a l’exterior són una part fonamental de la nostra societat i continuaran tenint el suport institucional per mantenir viva la cultura, la llengua i les arrels de les Illes Balears».