Els infants sahrauís de Vacances en Pau arriben, finalment, divendres

Els 41 nins sahrauís que passaran l'estiu a les Illes Balears en el marc del programa Vacances en Pau 2025 arribaran finalment divendres, 18 de juliol.

Segons ha informat l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB), després d'esmenar un problema amb els visats col·lectius dels menors, aquests finalment arribaran a les Illes aquest divendres i no el 2 de juliol passat com estava previst.

Així, els infants arribaran procedents dels Campaments de Refugiats Sahrauís de Tinduf (Algèria) mitjançant un vol xàrter fins a Barcelona i posterior connexió amb vol regular a Palma, on seran rebuts per les famílies d'acollida, membres i voluntariat de l'associació, la presidenta de l'AAPSIB i el delegat del Front Polisario a les Balears.

Com cada any se celebrarà una festa de benvinguda, que tendrà lloc el dissabte 26 de juliol al parc de la Rectoria de Binissalem. Serà una trobada festiva per a celebrar l'arribada dels menors i també emotiva, per a reconèixer la generositat de les famílies acollidores que fan possible aquest projecte solidari, que aquest any compleix 38 anys a les Balears i 47 a nivell estatal, han destacat des de l'Associació.

L'objectiu del programa Vacances en Pau és evitar les altes temperatures dels campaments durant l'estiu, passar-hi revisions mèdiques i un estiu de descans i convivència amb famílies acollidores.

Enguany, 31 nins passaran l'estiu a Mallorca, sis a Menorca i quatre a Eivissa i Formentera, amb l'objectiu de «recordar la gran injustícia que pateix el seu poble».