Manacor aprova un estatut de Capitalitat per al municipi i la comarca de Llevant

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat que aquesta moció és «una passa necessària per avançar en la justícia territorial i garantir recursos per als serveis que Manacor presta a tota la comarca» | Foto: Ajuntament de Manacor.

El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dilluns 14 de juliol, la moció per a la declaració d’un Estatut Especial de Capitalitat de Manacor i la comarca de Llevant. La iniciativa té com a objectiu reconèixer el paper central de Manacor com a capital comarcal i compensar els sobrecosts que assumeix el municipi per la prestació de serveis supramunicipals.