Els Eurotaxis de Palma faran vaga indefinida a partir d'aquest dimecres per la «falta de suport» de l'Ajuntament

L'Associació Balear d'Eurotaxi (taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda) ha anunciat l'inici d'una vaga indefinida a partir d'aquest dimecres, 16 de juliol, en protesta per la «falta de resposta i suport» de l'Ajuntament de Palma, i els 36 vehicles adaptats que presten aquest servei a la ciutat deixaran d'operar fins que s'arribi a un acord.

El president de l'associació, Mateo Bordoy, en declaracions a Europa Press, ha explicat que hi ha tres motius principals darrere de la protesta. El primer és que l'emissora que coordina el servei «està totalment obsoleta», cosa que complica l'operativa diària dels professionals. «Encara que hi ha una partida pressupostària municipal i està previst un fons europeu per a renovar el sistema», la instal·lació continua sense materialitzar-se.

En segon lloc, els conductors denuncien públicament la «falta d'una gestió adequada» per a coordinar i optimitzar el servei d'Eurotaxi, clau per a atendre correctament persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

Finalment, el problema «més greu», segons l'associació, és que «el 2022 no s'ha abonat cap mena de subvenció als titulars de llicències d'Eurotaxi», acumulant uns «120.000 euros que s'han quedat en l'aire». «Fa més de tres anys que parlam amb ells i no hi ha respostes. Hem tengut molta paciència, però ens han donat llargues», ha assegurat Bordoy.

L'entitat apunta directament a Cort com a responsable de desblocar la situació. «Ens diuen que està tot aturat perquè l'Ajuntament no actua. Depèn d'ells, tenen la darrera paraula», ha destacat.

Des de l'associació són «conscients dels perjudicis» que aquesta vaga indefinida pot causar a les persones amb discapacitat que depenen d'Eurotaxi per als desplaçaments diaris i, per això, demanen «donar visibilitat a la protesta i urgència al conflicte».