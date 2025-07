L’Ajuntament de Manacor comprarà l’Ermita del Puig de Santa Llúcia i l’edifici annex al Convent

El ple de l’Ajuntament de Manacor, reunit aquest dilluns vespre, ha aprovat la incorporació de romanents per un import total d’1.933.699,52 euros, que permetran finançar diversos projectes prioritaris per al municipi. Entre les actuacions més destacades hi ha l’adquisició de l’ermita del Puig de Santa Llúcia i de l’edifici annex al Convent de Sant Vicenç Ferrer, per un total de 252.000 euros.

Es tracta d’una operació conjunta de gran importància per a la conservació del patrimoni històric i cultural de Manacor. L’edifici de la Plaça Convent, amb 336 m² construïts en quatre plantes, forma part del conjunt declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) del Convent i Església de Sant Vicenç Ferrer. Per la seva banda, l’ermita del Puig de Santa Llúcia i els terrenys adjacents, de 92.218 metres quadrats tot i no ser BIC, està protegida pel Catàleg de Patrimoni Municipal i és un element emblemàtic per a la ciutadania. Recentment, l’ermita ha patit l’esfondrament parcial de la coberta, fet que evidencia el risc de deteriorament si no s’actua amb urgència. Així mateix, amb aquesta adquisició, l'entorn de l'Ermita també es dignificarà i podrà ser un espai de gaudi per a la ciutadania. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat que «aquesta compra garanteix la conservació pública d’elements patrimonials únics i obri la porta a futurs projectes culturals, educatius o socials que beneficiaran tota la ciutadania». A més, ha remarcat que l’operació s’ha pogut realitzar amb un preu assumible per al municipi gràcies a la voluntat dels actuals propietaris de vendre els dos immobles de manera conjunta. La resta de projectes aprovats amb la incorporació de romanents inclouen: • Demolició d’un immoble al carrer de Sant Antoni i posterior reurbanització de la zona (191.823,39 €), projecte inclòs dins el Pla General, que permetrà obrir l’espai a la ciutadania i solucionar problemes de seguretat. • Despeses diverses Servis Generals, amb dues partides de 73.000 i 90.000 euros. • Esponsorització del Club Vòlei Manacor (42.350 €) per afrontar la temporada vinent, en què el club jugarà competició europea. • Conveni amb Ports de les Illes Balears per al passeig del Cap del Toll de Porto Cristo (174.294,70 €), amb inici d’obres previst per al mes d’octubre. • Compra de vehicles municipals, que es destinaran a diferents departaments i serveis municipals: 304.394 €. • Neteja d’edificis municipals, amb una dotació de 543.605,94 €, en un moment en què el contracte està a punt de prorrogar-se. • Prevenció i extinció d’incendis (SERPREISALCONVENI 25/29). 226,000€ Oliver ha conclòs que aquestes actuacions responen a criteris «d’oportunitat, necessitat i obligació», amb l’objectiu de garantir serveis de qualitat i continuar avançanten la protecció i millora del patrimoni de Manacor.