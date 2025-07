El Govern inicia el procés per a projectar tres noves dessaladores a Mallorca, Menorca i Eivissa

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), adscrita a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, ha iniciat el procediment per a contractar l’assistència tècnica necessària per a desenvolupar els projectes de tres noves plantes dessaladores a Mallorca, Menorca i Eivissa.

El contracte, amb un pressupost base de licitació de 2,9 milions d’euros (3.509.000 euros amb IVA) i finançat a través del programa de l’Impost de Turisme Sostenible 2024-2025 ‘Pacte per a la gestió de l’aigua i garantia de recursos’, inclou l’estudi preliminar, la redacció dels projectes constructius i la tramitació completa de les obres.

Cada instal·lació tendrà una capacitat adaptada a les necessitats de producció, estimada inicialment en 15.000 m³ diaris, i, segons han explicat, es localitzarà en zones amb dificultats estructurals en el subministrament d’aigua potable:

Mallorca : «a la zona de Llevant de l’illa, on els aqüífers presenten una qualitat baixa i un ús intensiu, la nova planta permetrà ampliar el subministrament de la xarxa en alta cap als municipis i nuclis de població que pateixen problemes de quantitat o qualitat d’aigua. Aquesta planta es connectarà al sistema en alta i reforçarà l’actual sistema, que inclou les altres tres plantes, les captacions subterrànies i la font de Sa Costera».

: «a la zona de Llevant de l’illa, on els aqüífers presenten una qualitat baixa i un ús intensiu, la nova planta permetrà ampliar el subministrament de la xarxa en alta cap als municipis i nuclis de població que pateixen problemes de quantitat o qualitat d’aigua. Aquesta planta es connectarà al sistema en alta i reforçarà l’actual sistema, que inclou les altres tres plantes, les captacions subterrànies i la font de Sa Costera». Menorca : «a la zona de Llevant, l’elevat contingut de nitrats en els aqüífers afecta greument la qualitat de l’aigua. La dessaladora projectada contribuirà a resoldre aquesta problemàtica, especialment als municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís, que han presentat una petició conjunta al Govern per a la instal·lació d’aquesta infraestructura».

: «a la zona de Llevant, l’elevat contingut de nitrats en els aqüífers afecta greument la qualitat de l’aigua. La dessaladora projectada contribuirà a resoldre aquesta problemàtica, especialment als municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís, que han presentat una petició conjunta al Govern per a la instal·lació d’aquesta infraestructura». Eivissa: «tot i que actualment hi ha tres plantes operatives, l’optimització del seu ús amb un major aprofitament d’aigua dessalada per part dels ajuntaments durant l’hivern i la posada en marxa dels dispensadors no han estat suficients per a la recuperació dels recursos subterranis, degut a les condicions climàtiques. La incorporació d’una quarta planta, que s’ubicarà al ponent de l’illa, proporcionarà un recurs addicional que permetrà reduir encara més les extraccions i evitar els costos ambientals del transvasament de produccions cap al municipi de Sant Josep. Aquesta planta, connectada al sistema de distribució en alta, millorarà la seguretat del sistema davant qualsevol incidència i facilitarà la programació adequada dels manteniments preventius de les quatre instal·lacions».

L’encàrrec inclourà també l’elaboració dels estudis d’alternatives d’ubicació, captació d’aigua marina, emissaris de salmorra, connexions hidràuliques i dipòsits de regulació, així com tota la documentació tècnica i ambiental necessària per a l’obtenció de llicències, autoritzacions i permisos. Es consideren especialment rellevants i estratègics la proximitat a la xarxa en alta i als nuclis de subministrament, els punts de connexió elèctrica i les possibles zones d’evacuació de salmorra sense risc per al medi ambient.