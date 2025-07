Més per Menorca exigeix al Consell que activi immediatament les ajudes al lleure educatiu

La consellera de Més per Menorca, Noemí Garcia, reclama al Consell Insular que publiqui de manera immediata la convocatòria d’ajuts per al lleure educatiu. Garcia considera que es tracta «d’una necessitat imperiosa per a moltes famílies», especialment ara que el curs escolar ja ha finalitzat.

La formació menorquinista denuncia que, tot i que ja fa dues setmanes que ha acabat el curs, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports encara no ha anunciat cap línia d’ajuts per subvencionar activitats extraescolars, casals d’estiu o altres propostes de lleure per a infants i joves. «Moltes famílies s’han vist obligades a inscriure els infants a activitats sense saber si rebran cap ajuda. I per a algunes, aquests ajuts són la clau per poder accedir al servei», ha afirmat Garcia. Des de Més per Menorca recorden que «l’any passat el Consell ja va arribar tard», obrint la convocatòria a finals d’agost i responent a les famílies gairebé un any després. Per tot això, Garcia insta el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, a resoldre el que qualifica com a «greu col·lapse del seu departament», ja que, segons ha dit, «aquesta situació afecta directament el benestar i la conciliació de moltes famílies menorquines».