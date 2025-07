ARCA al·lega contra una planta de residus líquids que es vol autoritzar al port de Palma

ARCA ha alertat aquest dilluns sobre una planta de residus líquids que es vol autoritzar al port de Palma. «Seria un element de risc i també una agressió al patrimoni, ja que es vol posar sota el Castell de Sant Carles i a prop del far de Portopí», han explicat.

L'Autoritat Portuària de les Balears ha obert un concurs públic per a la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, d'una instal·lació de pretractament de residus líquids generats per vaixells i altres residus líquids assimilables.

La ubicació que ha triat l'APB és el moll de Sant Carles i aquest fet ha despertat les alarmes de l'entitat defensora del patrimoni. «Autoritat portuària en el plec de condicions reconeix que el material també pot procedir de fora de port i que són inflamables i perillosos», avisen.

ARCA ha presentat al·legacions amb els següents punts principals:

1. L'Autoritat Portuària no necessita una planta com aquesta dins d'una zona portuària tan sensible. A l'actualitat existeixen dues petites instal·lacions amb una capacitat molt inferior a la que es pretén aconseguir ara, però suficient per a la recepció i tractament dels residus líquids generats dins el port pels vaixells.

2. No s'ha de fomentar una activitat que pot ser contaminant i perillosa dins del port i a una zona que hauria d'estar protegida patrimonialment de qualsevol agressió. Pretendre crear una activitat industrial amb materials perillosos és inadequat i de gran transcendència per a tot l'entorn.

3. Ni és innòcua ni petita. Estam parlant d'una ocupació important i instal·lacions voluminoses. Amb gran quantitat de tancs i desplaçaments de camions cisterna amb residus perillosos. Ocupació: 3.389,40 m2. Alçada de 10 m. Edificabilitat de 28.245,00 m3. A més, una capacitat de tractament anual de 25.000 m3. Estam parlant de molts metres cúbics de residus líquids contaminants i perillosos. En resum, estam davant unes instal·lacions que necessiten la construcció d'uns grans dipòsits, amb una capacitat de 25.000 m3, per a la recepció, pretractament i enviament d'uns residus inflamables i contaminants, molts dels quals no es generaran dins el port; a un ambient considerat agressiu per la seva proximitat al mar, impactants visualment i a un lloc rodejat d'elements patrimonials, històrics i protegits.

4. En el seu dia ja férem al·legacions amb relació a l'activitat de reparació de grans vaixells que estarien coberts per una enorme quantitat de plàstic que, paisatgísticament destrossariaa una de les úniques zones del port que conserven un petit bosc i uns monuments que, en el cas de la Torre i el Far de Porto Pi, són de l'edat mitjana, al costat d'una ensenada històrica que al llarg dels anys es va destrossant paisatgística i patrimonialment.

Un gran polígon industrial

«Si ara afegim la construcció d'una parcel·la de 3.417,90 m3 amb aquesta indústria, ja completam el que seria un gran polígon industrial», avisa ARCA.

A més, assenyalen que el port de Palma «ha estat castigat des de fa anys per una ambició desmesurada i tot que es parli molt de relació Port Ciutat i recuperar espai per a la ciutadania, els fets estan demostrant just el contrari: que no es té en compte a la ciutadania ni al patrimoni històric».

ARCA ha demanat suspensió cautelar del concurs i adverteix de l'obligació d'informes i protecció del patrimoni de la ciutat de Palma i del seu port.