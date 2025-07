Fades, cap de cartell de l'Orgull de Podem Palma: 'Vagas y Maleantes. Ni armaris, ni armes: insubmissió queer!'

Podem Palma ha anunciat que la queerband Fades tocarà dissabte, 19 de juliol, a la Feixina com a cap de cartell de 'Vagas y Maleantes. Ni armaris, ni armes: insubmissió queer!', un esdeveniment antifeixista i queer. La formació ha volgut «reivindicar la memòria de la lluita queer» que «ha estat central tant en la repressió i la resistència al feixisme, com en les lluites sindicals o les lluites contra el militarisme».

Lucía Muñoz, regidora de l'Ajuntament de Palma i coordinadora de Podem Illes Balears, ha afirmat que és «un honor i un orgull comptar amb un grup compromès amb els drets LGBTIAQ+ i la llengua, la cultura i el país». Muñoz ha confessat ser «molt fan» de Fades que, segons les seves paraules, tenen «una proposta musical provocadora, desvergonyida i molt contagiosa». «L'electropop queer de Fades i les seves lletres compromeses amb els problemes reals de la gent són allò que des de Podem creim que hauria de ser l'Orgull LGBTIAQ+: un moment de protesta, de reivindicació i també de celebració de la memòria, la resistència i la lluita de les persones LGBTIAQ+.

Finalment, Muñoz ha assegurat que «en els propers dies anirem desgranant més detalls d'unes jornades carregades de veus imprescindibles, reivindicació i bona música». «En aquests moments d'auge del feixisme és imprescindible continuar reivindicant que les persones LGBTIAQ+ hem estat sempre imprescindibles en la lluita antifeixista i que no només no farem ni un pas enrere en els drets conquerits sinó que anem a per més: canviarem tot el que ha de ser canviat», ha conclòs Muñoz.