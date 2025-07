Les reserves hídriques de les Balears, per sota del 50%

El mes de juny ha finalitzat amb unes reserves hídriques del 48% a les Illes Balears, tres punts per davall del registre del mes anterior (51%) i dos punts menys que el percentatge registrat ara fa un any (50%). Per illes, Mallorca ha passat del 52% al 50%, Menorca del 48% al 42% i Eivissa del 36% al 34%, reflectint una tendència generalitzada a la baixa a tot l’arxipèlag.

Pel que fa als escenaris de sequera, nou Unitats de Demanda (UD) registren una davallada de l’índex: Menorca, Manacor-Felanitx, Migjorn, Es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Eivissa i Formentera. Només Artà mostra una pujada de l’índex. En conseqüència, actualment només l’1,6% del territori (la UD Formentera) es manté en situació de normalitat, mentre que el 98,4% es troba en escenari de prealerta. L’índex global de la Demarcació Hidrogràfica se situa en 0,400, la mateixa xifra que ara fa un any, però clarament inferior al valor de fa dos anys (0,503), evidenciant una tendència de retrocés en els indicadors de sequera. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el mes de juny ha estat molt sec a les Illes Balears, amb una precipitació mitjana de només 0,1 l/m², en contrast amb els 15,3 l/m² que serien habituals. Es tracta del mes de juny més sec des de 1961. Per illes: a Mallorca s’han registrat 0,2 l/m² (vs 16,7 l/m²), amb només dues estacions per damunt d’1 l/m²; a Menorca, 0,1 l/m² (vs 13,3 l/m²), i a Eivissa i Formentera, 0,0 l/m². En relació amb les temperatures, el juny ha estat extremadament càlid a tot l’arxipèlag, amb una mitjana de 25,3 ºC i una anomalia positiva de 3,3 ºC. D’acord amb les previsions i tenint en compte la situació actual, l’època de l’any i la manca de precipitacions, s’espera que les reserves hídriques continuïn disminuint al juliol.