Obres urgents a un dels ponts de la Via de Cintura per risc estructural

Els tècnics de carreteres del Consell de Mallorca han considerat necessari executar unes obres d’urgència al pont de la via de Cintura situat a l’altura del carrer d’Eusebi Estada de Palma i que connecta amb el polígon de Son Castelló. L’estructura es troba en mal estat i és necessari repicar-la i reforçar-la d’urgència, ja que és un indret que suporta puntes de trànsit de més de 170.000 vehicles al dia i que fa més de vint anys que no s’hi du a terme cap actuació.

Per aquesta reparació caldrà tallar dos carrils per sentit, perquè s’ha de col·locar un bastiment per a intervenir en l’estructura i en els pilars del pont. Per aquest motiu, hi haurà un carril obert al trànsit per sentit per tal de perjudicar el mínim possible la circulació. S’ha decidit actuar en aquest moment perquè el deteriorament era molt evident, amb el formigó després i el ferro del forjat exposat al temps. Serà a partir de diumenge vespre de dia 13 de juliol que es començarà a senyalitzar i muntar el bastiment per a les obres. L’actuació tindrà una durada aproximada d’entre tres i quatre setmanes.

Les obres consisteixen a netejar el paladar o part superior del pont mitjançant raig d’arena. A continuació, s’ha de sanejar l'armat descobert i aplicar-hi producte passivant per protegir el ferro descobert i evitar futurs problemes de corrosió. També s'ha d’analitzar la necessitat de compensar la possible pèrdua d'armat, si fos necessari, i complementar-ho afegint-hi armadures. Per acabar, s'hi aplicarà un morter de protecció.