Més per Menorca considera insuficient la proposta sobre la limitació de vehicles

Davant les darreres declaracions de l’equip de govern del Consell Insular de Menorca en relació amb l’estudi que han elaborat sobre a regulació de l’entrada de vehicles a l’illa, Més per Menorca denuncia la proposta pel PP, tant en el seu abast limitat com en el calendari d’aplicació.

Des del partit menorquinista es considera que la reducció prevista és mínima i no respon a la urgència de la situació de saturació viària que viu l’illa durant els mesos d’estiu. A més, el fet que el mateix equip de govern admeti que la mesura no estarà llesta fins, com a mínim, l’estiu de 2026, suposa un nou retard inacceptable.

«Amb el que es proposa només es redueixen unes 3.147 entrades de vehicles forans, una xifra pràcticament estètica que no tindrà gairebé impacte per pal·liar els problemes de congestió viària. Aquesta actitud demostra la manca de voluntat real del partit conservador per combatre la massificació turística que impacta negativament en la qualitat de vida dels residents i posa en risc la sostenibilitat de l’illa», expliquen des de Més.

Més per Menorca exigeix una actuació valenta i immediata: aplicant aquest mateix any les primeres limitacions i treballant cap a una reducció de vehicles visitants que suposi una vertadera millora en la vida dels residents.

«L’objectiu ha de ser clar: protegir la qualitat de vida dels residents, evitar la massificació extrema i preservar el valor ecològic de Menorca, com a reserva de la biosfera», ha conclòs Barceló.