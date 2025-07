Quines són les dones més influents de les Illes Balears?

La revista Forbes ha presentat la llista de les 50 dones més influents de les Illes Balears 2025. «Balears està de moda. I no només a l'estiu. Aquesta comunitat es considera l'epicentre de la creació de la indústria turística tal com la coneixem avui. Però el seu caràcter emprenedor va molt més enllà i contempla la banca (Banca March), el calçat (Camper), la distribució (Rotger), la construcció, el sector vitivinícola, l'enginyeria i l'energia (Sampol, Estel), entre d'altres», explica l'article.

A més, assenyala que una de les característiques del teixit empresarial de les Illes Balears és «el seu caràcter familiar»: el 94,4% de les empreses privades de les Balears són companyies familiars, el segon percentatge més alt de l'Estat espanyol només superat per les Canàries.

L'article elaborat per la revista recull (per ordre alfabètic per cognom), «líders distingides que obren pas a generacions futures i que estan compromeses amb la igualtat i amb la seva terra».

Aquesta és la seva tria: