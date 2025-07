Vianants Mallorca: «L'Ajuntament de Palma vol dissuadir l’ús de la bicicleta sense fer absolutament res per a reduir l'ús del cotxe privat»

L’Ajuntament de Palma ha decidit —amb l'excusa de fomentar la mobilitat activa— apujar el preu del servei públic de bicicleta elèctrica, al mateix temps que es congela la tarifa del pàrquing públic. Per a Vianants Mallorca, el missatge és clar: «es vol dissuadir l’ús de la bicicleta sense fer absolutament res per a reduir l'ús del cotxe privat».

«Si el que es pretén és promoure un estil de vida més saludable a Ciutat, s’està fent justament el contrari. Les temperatures que patim evidencien que fan falta més ombres, més aire net i menys trànsit. És a dir, més arbres i menys cotxes. Els motors de combustió generen calor i contribueixen encara més a l’elevació de la temperatura urbana. Cada cotxe pot assolir una temperatura d’entre 50 °C i 80 °C després de 10–30 minuts de funcionament, fins i tot a baixa velocitat. Els vehicles elèctrics poden arribar als 30 °C o 40 °C. Aquests motors fan que la ciutat incrementi encara més la seva temperatura», han explicat.

A més, denuncien que les emissions dels vehicles —tant les derivades de la combustió dels motors com les micropartícules de goma que es desprenen dels pneumàtics— «contribueixen a l’augment de malalties coronàries i pulmonars. Hi ha evidència científica que demostra el seu impacte en altres aspectes de la salut, com ara el desenvolupament cerebral dels infants».

Per tot això, des de Vianants Mallorca, volen adreçar un missatge als partits polítics que defensen l’ús del cotxe privat i a les associacions de comerciants «obsessionades» amb els pàrquings: «Palma s’ha convertit en un espai caòtic, insalubre i sense futur, i no s’està fent absolutament res per a combatre la calor, la manca d’ombra, el renou i el nivell de trànsit intens que patim diàriament».