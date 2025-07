L’Estudi de Capacitat de Càrrega fixa un sostre recomanat de 120.000 vehicles a Menorca

El Consell Insular de Menorca ha presentat aquest dijous, 10 de juliol, l’Estudi de Capacitat de Càrrega de Vehicles, un document clau per a la regulació de l’accés rodat a l’illa. L’estudi aporta una base tècnica rigorosa per a implementar mesures de gestió del trànsit i establir un sostre màxim de vehicles admissibles durant els mesos d’estiu.

El document ha estat presentat pel president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca; el conseller de Mobilitat de Menorca, Juan Manuel Delgado; la directora insular de Transport, Adah García, i els responsables de l’estudi que ha elaborat l’empresa CINESI: Francesc Xandri, director tècnic de CINESI, i Pau Pol, enginyer de CINESI.

«Feim públic aquest estudi partint d’una realitat: l’augment de la població resident a Menorca, juntament amb l’arribada de visitants durant l’estiu, suposa un increment significatiu de la mobilitat a l’illa. Açò s’ha traduït en un major volum de trànsit a la xarxa viària menorquina en els darrers anys. Davant d’aquest escenari, des del Consell Insular de Menorca hem assumit la responsabilitat de posar límits per primera vegada. Ho feim amb el creixement turístic, fixant límits al Pla Territorial Insular. I ho farem també amb la mobilitat, ja que som conscients que Menorca és Reserva de Biosfera i hem de procurar un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el benestar dels menorquins», ha explicat el president del Consell.

D’aquesta manera, l’estudi parteix d’una anàlisi exhaustiva de la xarxa viària de Menorca, l’evolució del trànsit des de 2010 i l’ús creixent del vehicle privat, especialment a partir de 2017. Durant els mesos d’estiu, l’illa arriba a valors propers als 15.000 vehicles diaris en punts com la Me-8 o la ronda de Maó. L’agost és, amb diferència, el període de màxim volum, segons l’estudi.

120.000 vehicles com a sostre recomanat

El document estableix un sostre vehicular recomanat de 120.000 vehicles. D’aquesta capacitat màxima, 86.023 corresponen a residents, deixant un marge d’entrada simultània de 33.977 vehicles per a visitants i empreses. L’estudi proposa aplicar el sistema de regulació entre el 1r de juny i el 30 de setembre, tot i que el període podrà ser ajustat pel Consell Insular segons les necessitats.

Les quotes d’entrada es distribueixen entre vehicles d’ús particular (60%) i vehicles d’activitats de lloguer sense conductor (40%), amb una estimació del 80% per a turismes, 20% per a motos i una reserva limitada per a autocaravanes condicionada a la disponibilitat d’espai en càmpings.

«L’estudi confronta totes les dades disponibles que influeixen en la mobilitat de manera transversal. A partir d’aquestes dades, s’orienta el sostre de vehicles a l’illa», ha indicat el director tècnic de CINESI.

«Hem analitzat la mobilitat resident i la mobilitat turística. Maó presenta el doble de viatges generats respecte de la segona, que és Sant Lluís. A la Me-1 el trànsit s’ha reduït un 1% el 2024 respecte de 2023», ha relatat l’enginyer encarregat de l’estudi.

Protecció dels residents i de l’activitat econòmica

L’estudi proposa que restin exempts de la regulació els vehicles de residents, persones amb mobilitat reduïda, empreses locals, serveis públics i d’interès general, així com vehicles amb reserva en càmpings.

Partint d’aquesta base, el document proposa fer el control mitjançant càmeres de lectura de matrícules instal·lades als ports de Maó i Ciutadella i punts estratègics de la xarxa viària, per la qual cosa només podrien circular vehicles autoritzats, i els no registrats rebrien sancions automàtiques. Les empreses de lloguer haurien de notificar l’entrada i sortida de vehicles, i es proposa implantar un sistema informàtic per a la gestió.

Radiografia completa de la mobilitat

L’estudi recull dades de mobilitat de residents i turistes mitjançant telefonia mòbil, l’estat del transport públic, la flota de taxis i VTC, l’evolució del parc de vehicles i les entrades per ports. Entre les propostes destacades hi ha:

- Elaboració de plans de mobilitat urbana i a centres generadors de trànsit.

- Millora del transport públic.

- Informació en temps real de l’estat de les carreteres i aparcaments.

- Control de les flotes de lloguer i autocaravanes.

Comparació amb propostes anteriors

L’estudi elaborat per CINESI l’any 2025 suposa un pas endavant significatiu respecte al document elaborat l’any 2023. Ambdós estudis difereixen de forma clara en l’enfocament i la viabilitat de les mesures proposades: la proposta lliurada el juliol de 2023 es basava en dades del 2022 i no fou recepcionada ni validada pels tècnics del Consell Insular. En canvi, l’estudi de CINESI incorpora dades actualitzades de 2023 i 2024 i ha estat elaborat sota la supervisió directa del departament de Mobilitat, fet que garanteix la seva rigorositat i alineació amb les necessitats actuals de gestió.

Tot i que ambdós estudis fan referència a la Llei 3/2023 de Menorca Reserva de Biosfera, la proposta de CINESI aplica de manera més específica i operativa l’article 28, establint mesures concretes com les quotes d’entrada diferenciades, el sostre màxim de vehicles (120.000) i la implantació d’un sistema tecnològic de control d’accés mitjançant càmeres i registre de matrícules.

L’estudi anterior, per contra, es limitava a fer una diagnosi general i oferir recomanacions sense una proposta estructurada ni un sistema operatiu de regulació, han explicat. A més, plantejava reduccions a la mobilitat general del 30% al juliol i agost, i del 20% juny i setembre, afectant tant a residents com a turistes, sense especificar un mecanisme clar de control ni una segmentació per tipus de vehicle.

Per tant, una de les diferències més destacables és que la proposta presentada protegeix explícitament els residents, que queden exempts de qualsevol quota o restricció. «En canvi, l’anterior contemplava reduccions de trànsit que també afectaven la població resident, sense tenir en compte les seves necessitats de mobilitat quotidiana. Volem protegir els menorquins, així com l’activitat econòmica de l’illa, a la vegada que implementar les mesures amb una base sòlida tècnica i legal, sense improvisacions i amb solucions adequades a la realitat de Menorca», ha exposat el president del Consell Insular.