Manacor demana que es reconegui la seva capitalitat per a garantir un finançament just i reforçar el lideratge comarcal

L’Ajuntament de Manacor ha presentat aquest dijous la iniciativa per a la declaració d’un estatut especial de capitalitat per a Manacor i la comarca del Llevant, amb l’objectiu de garantir un finançament just i reforçar el seu paper com a capital territorial i motor socioeconòmic del Llevant de Mallorca.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat que aquesta iniciativa respon a la necessitat de reconèixer la centralitat real de Manacor, el segon municipi de Mallorca, que exerceix funcions supramunicipals en àmbits com la sanitat, l’educació, la justícia, la cultura, el comerç i la logística. Segons Oliver, «actualment aquestes funcions no són compensades pels sistemes de finançament vigents, i per això és imprescindible un Fons de Capitalitat que garanteixi recursos per als serveis que donam a tota la comarca».

La moció per a la declaració d’un estatut especial de capitalitat per a Manacor i la comarca del Llevant es presentarà i debatrà en el ple municipal del proper dilluns, 14 de juliol, i planteja un model similar al de Palma i Eivissa, que ja disposen de lleis de capitalitat basades en la Llei 20/2006, la qual permet règims especials per a municipis amb funcions supramunicipals.

«No demanam cap privilegi, sinó un tracte just. Parlam de garantir els recursos necessaris per continuar exercint amb dignitat aquest paper de capital del Llevant i, per tant, millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Manacor i de tota la comarca», ha expressat Oliver.

50.000 habitants i un creixement que accentua la pressió

La primera tinenta de batle, Núria Hinojosa, ha detallat durant la compareixença el context demogràfic i econòmic que fonamenta la moció. Ha recordat que Manacor està a punt d’arribar als 50.000 habitants, amb importants implicacions legals i administratives, mentre que la comarca del Llevant supera els 90.000 habitants permanents, amb una població real que durant els mesos punta pot arribar a un 140% de la població de dret, degut a la presència de residents secundaris i població flotant estacional.

«Tot això genera una pressió enorme sobre els serveis essencials i els recursos municipals, i reforça la necessitat d’un finançament específic per garantir la qualitat de vida de la ciutadania», ha remarcat Hinojosa.

A nivell econòmic, Manacor genera un Valor Afegit Brut de més de 1.100 milions d’euros (4% de Mallorca), i la comarca de Llevant, 2.391 milions (8% de Balears), amb sectors clau com l’hostaleria, la construcció, el comerç i les activitats sanitàries i socials.

Centralitat i descentralització per a un model equilibrat

La segona tinenta de batle, Antònia Llodrà, ha destacat la importància de la moció per avançar cap a un model territorial més equilibrat: «La descentralització no és només administrativa, sinó social i econòmica. Manacor és la capital natural del Llevant gràcies a la seva xarxa educativa i cultural, l’hospital comarcal, els equipaments esportius de primer nivell i la infraestructura industrial i comercial consolidada. Però calen recursos per mantenir aquests serveis i reforçar la nostra capitalitat».

Objectius, fons i governança de la capitalitat

Entre els objectius de la moció destaquen l'equitat, amb un Fons de Capitalitat per compensar externalitats; la cohesió territorial, reduint la dependència radial de Palma i millorant la mobilitat, amb projectes com el tren fins a Cala Rajada; la resiliència socioecològica, finançant habitatge assequible, transició energètica i adaptació climàtica; i la governança policèntrica, amb la creació del Consell de Capitalitat.

Aquest Consell es proposa que estigui integrat pel Govern, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Manacor, els municipis del Llevant i els ens locals com ara la Junta de Districte, i tendrà com a funcions coordinar polítiques supramunicipals, debatre els criteris del fons i avaluar els serveis compartits.

El Fons de Capitalitat preveu una dotació inicial de 5 milions d’euros anuals, aportats en un 70% pel Govern de les Illes Balears i un 30% pel Consell de Mallorca, amb revisions quinquennals segons l’evolució poblacional, el volum de serveis prestats i l’IPC balear.

Principals acords de la moció

La moció inclou els següents acords:

Soŀlicitar una partida pressupostària per al Fons de Capitalitat.

Instar el Parlament de les Illes Balears a aprovar la Llei d’Estatut Especial de Capitalitat.

Demanar l’adhesió institucional del Consell de Mallorca.

Traslladar l’acord a totes les institucions i entitats de la comarca i fer-ne difusió pública.

Un nou horitzó per a Manacor i el Llevant

El batle ha conclòs la compareixença pública per explicar la iniciativa que «la capitalitat és un nou horitzó per a Manacor i el Llevant, que ens permetrà millorar la qualitat de vida de la ciutadania, impulsar un model territorial equilibrat i cohesionat, i garantir un finançament just per als serveis supramunicipals que oferim». «La capitalitat no és només una reivindicació històrica, és una aposta pel futur de Manacor i de tot el Llevant. És garantir serveis de qualitat, cohesió territorial i oportunitats per a la nostra gent. Sense un finançament just, no podem construir el model de ciutat i comarca que volem i necessitam».