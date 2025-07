Denunciada una empresa per publicitat denigrant cap a les dones en una furgoneta a Platja de Palma

La Policia Local de Palma ha denunciat una empresa per exhibir publicitat denigrant cap a les dones en una furgoneta al carrer Llaüt de Platja de Palma.

La denúncia, a un vehicle amb matrícula alemanya, va tenir lloc dimarts passat per part d'agents del cos local adscrits al dispositiu Setur 2025, segons ha informat la Policia Local en una nota de premsa.

El vehicle mostrava uns vinils que, pel seu contingut, vulneraven l'article 7 del Decret Llei 1/2020, del 17 de gener, per al turisme responsable i la millora de la qualitat en zones turístiques, que prohibeix qualsevol pràctica que cosifiqui o hipersexualitzi la dona.

A les imatges, es publicitava un local de 'table dance' i sortien quatre dones en biquini. En una altra, es mostrava el cos d'una dona d'esquena amb un tanga amb doblers.

Després d'identificar el propietari de l'empresa, els agents varen aixecar una acta i el varen comminar a retirar els vinils o amagar-los perquè el vehicle pogués continuar circulant. Aquest va accedir a la sol·licitud i els va cobrir de forma provisional, i es va comprometre a retirar-lo definitivament.

La inducció a l'entrada a un establiment, així com utilitzar com a reclam roba o adoptar una actitud que suposi denigració envers les dones, és una infracció qualificada com a molt greu i pot suposar una sanció entre 60.001 i 600.000 euros.