El Govern presenta la primera web de les cases balears a l’exterior per a reforçar els vincles de les Illes amb el món

El Govern ha presentat la nova pàgina web de les cases balears a l’exterior, una plataforma dissenyada per a apropar les Illes al món i establir vincles amb la comunitat internacional. Aquesta eina, moderna i accessible, cerca proporcionar un espai en què les comunitats balears d’arreu del món puguin compartir la seva cultura, activitats i recursos.

La pàgina web té diverses seccions dedicades a les cases balears i la seva tasca a l’exterior. A través de l’apartat 'Qui som?', els usuaris podran llegir un missatge de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, en què expressa la seva gratitud i el seu reconeixement per la feina que les cases balears fan per mantenir viva la nostra cultura i la nostra llengua arreu del món.

Una de les seccions destacades és 'Coneix-les', on hi ha les cases balears agrupades per països, amb una descripció de la seva història i el seu impacte en les diverses comunitats on són presents. Aquest espai no només permet conèixer-les, sinó també fer visible la seva tasca i el seu compromís amb la preservació de la cultura i les tradicions de les Illes Balears a l’exterior.

A més, la nova pàgina ofereix una secció anomenada '+Recursos', on els usuaris poden trobar enllaços d’interès en matèria de gastronomia, cultura i, especialment, recursos per aprendre i practicar la llengua catalana. Un dels aspectes destacats d’aquesta plataforma és el llançament del curs de català per a les cases balears a l’exterior, organitzat pel Govern de les Illes Balears en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics. Aquest curs, en què ja han participat 93 alumnes de les cases balears de l’Argentina, Xile, l’Uruguai, Puerto Rico i la República Dominicana, ha estat un èxit i ha rebut una acollida molt positiva per part dels participants. Després d’aquesta primera edició, el Govern té previst continuar amb més cursos en el futur.

En la presentació s’ha projectat un vídeo que mostra les veus d’alguns dels alumnes que han participat en el curs de català, els quals parlen en la nostra llengua. Per a veure'l, es pot accedir a l’apartat 'Valoració dels alumnes del primer taller de llengua catalana'.

A més, la nova pàgina permet la interacció directa amb els usuaris a través de l’apartat de contacte, en què es poden enviar fotografies, vídeos i informació sobre les activitats organitzades a les cases balears. Aquesta secció també inclou un mapa interactiu per localitzar totes les cases a l’exterior i accedir a les seves dades de contacte.

Finalment, els usuaris podran consultar altres seccions, com ara 'Normativa' i 'Subvencions', on hi ha tota la informació sobre les resolucions i convocatòries d’ajuts per a les cases balears.

La nova pàgina ja està disponible al següent enllaç: http://www.balearsexterior.es