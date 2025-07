El Govern espanyol, favorable a la petició de l’OCB per a la recepció del nou canal en català de RTVE

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, en una reunió institucional a Madrid, s’ha mostrat favorable a la proposta de l’Obra Cultural Balear (OCB) per a incrementar la presència del català a la radiotelevisió pública estatal, a les Illes Balears. L’entitat es reunirà amb el director general d’RTVE per a tractar dels aspectes tècnics que ho facin possible.

Durant la trobada, el ministre, de qui depèn la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, ha manifestat el seu suport per a que el nou canal 2Cat, impulsat per RTVE en llengua catalana, també es pugui veure a les Balears a través de la TDT, a l’espera de la decisió de la Direcció General d’RTVE que haurà de trobar la solució tècnica més adient per fer-ho efectiu. La previsió és que el canal comenci les emissions regulars a la tardor de 2025. L’OCB ha demanat que es doti el centre territorial de RTVE a les Illes Balears dels mitjans necessaris per a subministrar continguts al canal 2Cat, comptant amb la col·laboració de les productores audiovisuals de les Balears, i que es garanteixi la recepció a les Balears del canal infantil i juvenil CLAN en català, des del mateix moment que comenci la seva emissió per a Catalunya, propostes que el ministre ha acollit favorablement.

El president de l’OCB, Antoni Llabrés, ha valorat positivament la reunió i ha assegurat que «per a avançar cap a la normalització lingüística, cal que el català sigui present a tots els àmbits, també als mitjans públics estatals i que l’entitat continuarà fent seguiment de les passes que es vagin fent per garantir l’arribada de 2Cat i l’ampliació de l’oferta audiovisual en català a les Illes Balears». Llabrés ha recordat que «l'OCB va impulsar, just fa 40 anys, la recepció de ràdio i televisió en català implementant els mitjans tècnics necessaris per poder rebre, a les Illes Balears, les emissions dels canals de televisió i ràdio de Catalunya i del País Valencià com ara TV3, C33, 3/24 i Canal 9, i que ara torna a posar la seva experiència i capacitat per aconseguir la recepció de 2Cat».

A la relació de peticions, l’OCB ha inclòs la possibilitat, a mitjà termini, de desenvolupar un canal de RTVE que cobreixi tot el domini lingüístic català, així com la recuperació de les emissions de Ràdio 4 a les Illes Balears amb desconnexions pròpies i incrementar les desconnexions territorials tant a la televisió com a la ràdio públiques. Així mateix, els representants de l’entitat han demanat que, de manera immediata, a les Balears, el català sigui l’idioma que surti per defecte, quan hi hagi l’opció dual als canals de TVE.

L’OCB ha explicat que les emissions en català, als canals de RTVE a les Balears, no s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent ja que tant la Constitució espanyola, com l’Estatut d’Autonomia i la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries obliguen l’Estat a protegir i promoure les llengües oficials dels diferents territoris.

Segons han explicat fonts de l’entitat, l’OCB fa aquestes reivindicacions aprofitant que l’Ens Públic Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha anunciat la posada en marxa per a Catalunya d’un segon canal de TVE generalista que emetrà preferentment en llengua catalana, les emissions regulars del qual estan previstes per a la tardor de 2025, i que aquest canal té el seu origen en les desconnexions de l’anomenat circuit català de TVE, que entre els anys seixanta i noranta també incloïa les Balears dins el seu àmbit d’emissió i cobertura informativa.

A la reunió amb el ministre per a la Transformació digital i de la Funció Pública, l’OCB també ha insistit en la necessitat de reforçar la presència de la llengua catalana al programa ALIA; una infraestructura pública d’intel·ligència artificial multilingüe (en castellà i la resta de llengües oficials), desenvolupada pel Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), amb l’impuls de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.

Finalment, s’han tractat algunes qüestions relacionades amb la situació del català al PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, un projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica i que té l’objectiu d’impulsar la cadena de valor de la nova economia de la llengua en castellà i en la resta de llengües oficials de l’Estat espanyol.