«NECESSITEM MÉS CISTERNES I ALJUBS I MENYS PISCINES», explica Alternativa per Pollença

L’avaria a la canonada que porta aigua de la dessaladora d'Alcúdia a Pollença i la deixadesa dels gestors d’EMSER han provocat talls del subministrament d’aigua al municipi i això és un problema conjuntural però també la prova d’un model insostenible.

Amb més de 14 milions de visitants el 2023, el model turístic intensifica la pressió sobre els recursos hídrics i impedeix alternatives sostenibles. La saturació turística exerceix una pressió extrema sobre els recursos hídrics. La construcció massiva de piscines i jardins verds en segon habitatge i hotels incrementa un consum extra intensiu. Els turistes poden consumir entre 300 i 880 litres per dia (màxim en hotels de luxe), en contrast amb els residents que es mouen entre 100 i 200 litres diaris. L'any 2020 durant el confinament es va reduir el 24% el consum d’aigua, o sigui un de cada quatre litres consumits a les Illes corresponen al turisme. A Mallorca, el consum extraordinari en estiu (juny–agost) pot equivaler al 20% del consum anual de la població local.

Davant d’aquest consum d’aigua excessiu es va optar per un model fonamentat en les dessaladores basades en osmosi inversa que utilitzen entre 2 i 4 kWh per m³. Això equival al consum energètic de centenars de milers de llars. Per posar-ho en perspectiva, una única planta pot consumir tanta energia com 630.000 habitatges.

«El model actual és energèticament car, socialment injust i mediambientalment vulnerable. Sense reducció significativa del turisme la factura energètica i ambiental continuarà creixent. És imprescindible una estratègia coherent que contrasti la dessalació amb mesures reals de reducció, eficiència i protecció de recursos. Aquest és el moment de repensar el model abans que esdevingui insostenible», explica Alterantiva per Pollença.