Més i PSIB se sumen a la defensa de la comunitat educativa del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida, dels atacs de Vox

Més d’un centenar de persones s’han reunit aquest dimecres, 2 de juliol, a les portes del CEIP Pare Bartomeu Pou, a Algaida, en resposta a la crida que s’ha fet des de diferents àmbits educatius, en defensa de l’educació pública lliure i en català. El menyspreu dels ultradretans de Vox per l’educació en català i els professionals de l’ensenyament públic que el defensen s’ha manifestat en diferents ocasions i circumstàncies. Però un dels darrers atacs intolerables contra l’honorabilitat dels professionals educadors i educadores s’ha produït a Algaida, envers membres del claustre del Pare Bartomeu Pou.

La secretària general de la FSM, Amanda Fernàndez, ha incidit en la defensa de tota la comunitat educativa d’Algaida davant dels atacs patits, i ha focalitzat en Marga Prohens i en el PP com a grans responsables de la situació, en haver convertit la llengua i l’educació públiques en monedes de canvi. «En aquesta concentració no hi som tots, hi manquen els representants del PP d’Algaida, i també el conseller Vera, que ja sabem que no vindrà, per què fa feina per Vox, i no per a la comunitat educativa», ha dit la secretària general.

Lluís Apesteguia també ha carregat contra el govern de Prohens per la situació que es viu a l’ensenyament públic de les Balears: «El govern de Marga Prohens de la mà de Vox cerca desmantellar l'ensenyament públic i arraconar la llengua catalana, des de Més per Mallorca continuarem treballant per una escola pública de qualitat i en català i pels drets laborals i professionals d'un col·lectiu docent que ens ha demostrat que si les donam els recursos necessaris i les deixam fer feina amb llibertat fan una feina extraordinària».

El recentment elegit secretari general de l’Agrupació Socialista d’Algaida, Joan Janer, ha lamentat: «Els Socialistes d’Algaida, Pina i Randa expressam amb contundència el nostre suport a totes i tots els docents de la nostra escola pública, i el rebuig a l’acord entre PP i Vox, un acord que suposa un retrocés en drets i valors democràtics, un pacte que quedarà a la història com el pacte de la vergonya, i sobretot deixar clar que lluitarem sempre defensant una escola pública de qualitat, inclusiva, lliure i en català».

La batlessa d’Algaida, Margalida Fullana, també ha estat present en l’acte de lectura del manifest, acompanyada de membres de l’Agrupació i regidors socialistes a l’Ajuntament. Els diputats al Parlament, Malena Riudavets del Grup Socialista, i Joan Mas ‘Collet’, de la formació eco sobiranista, també s’han acostat fins a les portes del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida.