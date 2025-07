Les veïnes de Canamunt es reapropien el barri: amb festa, cinema a la fresca i reivindicació

L’Associació de Veïnes de Canamunt torna a reapropiar-se el barri aquest estiu a base de bauxa, cinema, sopars a la fresca i les seves particulars olimpíades. Les Festes Autogestionades Canamunt (FAC) comencen aquest dijous, 3 de juliol, i s’estendran fins al dissabte 19 de juliol amb una programació pensada per recuperar la vertadera funció d’espai públic de les seves places i els seus carrers.

Precisament, amb la intenció de contagiar aquesta cura pels espais comuns, les veïnes han decidit donar inici a les festes, aquest dijous, a les 19 h, amb un taller de decoració de balcons per engalanar la plaça Quadrado. Allà mateix, es farà l’endemà, divendres 4 de juliol, a partir de les 20 h, un sopar a la fresca –amb música i una tómbola– per encalentir motors abans de la XXI Festa del Bar Flexas, que tindrà lloc al Parc de la Mar a partir també de les 20 h. Ara bé, el barri tindrà el seu propi «Gran Guateke Canamunter», a càrrec del DJ Hiperespacio & Space Cowboy, aquest dissabte 5 de juliol, a partir de les 22 h, a la plaça Llorenç Bisbal.

Cinema a la plaça: ‘The Old Oak’ i ‘El 47’

Un dels plats forts de la programació és el cicle de cinema que ja fa més de deu anys que organitza el Bar Rita, ubicat al número 13 de la plaça Llorenç Bisbal, que es fa durant dos dimarts seguits. Així, el dimarts 8 de juliol es projectarà ‘The Old Oak’, de Ken Loach; i el dimarts 25, ‘El 47’, de Marcel Barrena. Abans de la projecció, a partir de les 19.30 h, Els Emmentals oferiran un concert per amenitzar el sopar. El Bar Rita, a més, té preparat un menú especial per a aquestes dates, que consistirà a hamburgueses kefta i panets de trempó.

Amb la intenció de reivindicar els carrers com un espai destinat al joc, l’Associació de Veïnes de Canamunt ha preparat una gimcana i unes olimpíades, ambdues amb inscripció prèvia. Mentre que la Gimkana Canamuntera es farà dilluns 7 de juliol, a les 18.30 h, a la plaça Llorenç Bisbal, la IV edició de les Canamuntades serà a la plaça Quadrado, el divendres 11 de juliol, a partir de les 19 h. Així mateix, la programació inclou activitats per als més petits, com la festa infantil de jocs d’aigua que es farà dijous, 10 de juliol, a les 17 h, a la plaça Quadrado.

A més a més, les veïnes s’han aliat amb el col·lectiu Brunzit per organitzar els Sopars a la Llesca, amb els quals conviden a tothom a dur menjar per compartir. El primer es farà el dimecres 9 de juliol, amb una partida de truc i la projecció del documental «Terramotourism»; i el segon, el dimecres 16 de juliol.

Finalment, per acomiadar les festes l’Associació de Canamunt proposa sortir del barri i, fins i tot, de Palma, per fer una visita al Centre Internacional Toni Catany. Allà està prevista una visita guiada, dissabte 19 de juliol, a l’exposició ‘Christer Strömholm’, a la qual només es pot accedir fent una inscripció prèvia.