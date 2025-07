Aprovat el projecte clau per protegir Sant Llorenç de futures torrentades

El Consell Executiu, presidit per Llorenç Galmés, ha aprovat aquest dimecres 2 de juliol el projecte definitiu de les obres de la variant de Sant Llorenç en el seu pas pel torrent de ses Plenes. Una infraestructura que va tenir una incidència important en les inundacions del 9 d’octubre de 2018 a la localitat. El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicat que l’objectiu és que les obres puguin començar el darrer trimestre d’enguany, principis de 2026.

Es multiplica la capacitat del pas d’aigua per davall la carretera. D’una capacitat de 105 metres cúbics per segon es passarà a un cabal de 488,5 metres cúbics per segon; el que és el mateix, 488,5 tones d’aigua per segon. També s’han encausat els murs del torrent per evitar desbordament i per aquest motiu el projecte ha passat de 5 a 9 milions d’euros. Les obres duraran uns onze mesos.

LES OBRES

En concret, amb aquest projecte els ulls de pas d’aigua per on transita el cabal passen de 4 a 10 amb una capacitat de 5,7 metres d’ample per 4,40 metres d’alt. D’aquesta manera passam d’una capacitat de pas d’aigua de 105 tones per segon a pràcticament 500 tones per segon.

Així mateix, s’incrementa amb escreix el volum de drenatge a partir de l’estimació feta de les pluges més fortes caigudes a la zona els darrers cinc-cents anys. A més, també es modifica la rotonda per evitar que faci de barrera a l’aigua i s’encausa el torrent amb murs de reforç per evitar desbordaments. Aquesta infraestructura, segons els tècnics, va actuar de presa el 9 d’octubre de 2018 i va desviar el cabal de la torrentada cap al centre urbà de Sant Llorenç.