Llancen la plataforma digital de l’Arxiu Diocesà de Mallorca

L’Arxiu Diocesà de Mallorca crea una plataforma on poden ser visualitzats documents de gran interès per a investigadors i públic en general. La nova plataforma permet consultar documentació històrica digitalitzada els anys anteriors, gràcies a la col·laboració entre el Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca. La plana web ha estat possible gràcies a la tasca realitzada pel personal tècnic de l’Arxiu, amb fons que provenen del Bisbat de Mallorca i del Ministeri de Cultura, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation EU).

La documentació de consulta online és variada. S’han penjat els índex de bateigs de diverses parròquies corresponents als segles XIX i XX. Per a aquells llibres que encara no disposen d’índex, l’equip de l’arxiu està creant-los i publicant-los progressivament en format PDF. S’ha creat també una secció dedicada a la Cúria Diocesana, on es pot consultar documentació sobre temes eclesiàstics i administratius, destacant les Visites Pastorals. Aquest fons ha estat recentment digitalitzat, i constitueix una font d’informació històrica molt valuosa per conèixer l’evolució de les esglésies de Mallorca entre els segles XVI i XX. La plana web compta amb un cercador de llicències matrimonials, basat en una extensa quantitat de dades que cobreix des del segle XVI fins al XX. Finalment, destaca la sèrie Miscel·lània (segles XIV-XIX), que reuneix una gran varietat de documents, catàlegs i altres materials de gran interès històric. Amb aquestes incorporacions, l’arxiu fa un pas endavant en la preservació i difusió del patrimoni documental, facilitant-ne l’accés i la consulta a través de la web. L’Arxiu Diocesà està en procés constant de digitalització i actualització dels registres, per la qual cosa, poden sol·licitar un document o informació concreta a través del correu electrònic archivodiocesanomallorca@hotmail.com. L’enllaç a la plataforma de consulta podeu trobar-lo a Maiorica Sacra dins l’apartat de l’Arxiu Diocesà de Mallorca. (https://maioricasacra.org/arxiu-diocesa-de-mallorca)